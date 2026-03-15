Descubrieron a mujer que llevaba cocaína oculta en su cuerpo a bordo de un colectivo en Mendoza

El secuestro de cocaína se realizó sobre la Ruta 40, en el paraje El Sosneado. La droga fue detectada por un perro antinarcóticos durante un control de Gendarmería.

Una mujer fue detenida este fin de semana luego ser descubierta con cocaína oculta en su cuerpo mientras viajaba en un colectivo por el Sur de Mendoza.

El procedimiento tuvo lugar durante un operativo de control realizado por efectivos del Grupo Operativo de Investigaciones y Procedimientos y de la Sección Núcleo del Escuadrón 29 Malargüe, de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), sobre la Ruta 40, a la altura del kilómetro 2.998, en el paraje El Sosneado.

En ese contexto, los uniformados inspeccionaron un ómnibus de transporte público de pasajeros proveniente de la Ciudad de Mendoza. Durante el control intervino el can detector de narcóticos “Mambo”, que reaccionó ante una de las pasajeras, tal como lo hace habitualmente ante la presencia de estupefacientes.

El secuestro de cocaína Ante esa señal, el personal procedió a realizar una requisa personal, durante la cual constató que la mujer transportaba en el interior de su cuerpo un bulto envuelto en un guante de látex.

Mendoza 56,85 g cocaina1 Al revisar el elemento secuestrado, los efectivos comprobaron que contenía una sustancia pulverulenta de color blanco. Posteriormente, personal especializado efectuó el Narcotest, que arrojó resultado positivo para clorhidrato con un peso total de 56,85 gramos.