Lo atraparon in fraganti mientras robaba medidores de gas en la Sexta Sección

El sospechoso fue sorprendido mientras retiraba los dispositivos en la vía pública. El hecho ocurrió en la zona de Laprida y Rodríguez.

Un ladrón fue detenido en Ciudad de Mendoza luego de ser sorprendido in fraganti mientras robaba medidores de gas a viviendas de la Sexta Sección, en la Ciudad de Mendoza. Al sospechoso le secuestraron los elementos sustraídos y fue puesto a disposición de la Justicia.

El procedimiento se registró alrededor de las 19.40 a partir de un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre un individuo que estaba manipulando medidores de gas en la zona de calle Laprida, entre Rodríguez y Olascoaga.

Fuentes policiales relataron que, efectivos de la jurisdicción localizaron y redujeron sospechoso, quien había sido descubierto mientras sustraía los dispositivos.

La situación del detenido Durante el procedimiento se secuestraron distintos elementos vinculados con los medidores sustraídos, que quedaron a disposición de la Justicia.