Hallaron más de medio kilo de cocaína oculta dentro de una caja fuerte en Las Heras

La droga estaba oculta en una caja fuerte transportada en un vehículo. Por el hecho, un hombre terminó detenido por orden de la Justicia Federal.

Los efectivos hallaron mas de medio kilo de cocaína oculta dentro de una caja fuerte, en el interior de un auto.

Más de medio kilo de cocaína oculta en el interior de una caja fuerte fue secuestrado la tarde del domigo en el departamento de Las Heras. El hallazgo se produjo en medio de un operativo preventivo y derivó en la intervención de la Justicia Federal.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 15 en la intersección de calles Paso de los Libres y Remedios de Escalada de San Martín, donde efectivos policiales detectaron una Volkswagen CrossFox estacionada frente a una vivienda.

La droga estaba oculta en una caja fuerte Durante la inspección del vehículo, los uniformados advirtieron la presencia de una caja fuerte ubicada en el asiento trasero y envuelta en una campera, situación que despertó sospechas entre los efectivos.

Tras dar con el conductor del rodado, los efectivos realizaron un interrogatorio en donde el hombre aseguró que había sido contratado para trasladar el objeto y sostuvo desconocer cuál era su contenido. Sin embargo, las circunstancias motivaron una serie de averiguaciones y la intervención de las autoridades judiciales.

Posteriormente, personal de Bomberos procedió a la apertura de la caja fuerte y constató la existencia de una importante cantidad de droga. Tras las pericias realizadas por efectivos de Lucha Contra el Narcotráfico, se confirmó el secuestro de 615 gramos de cocaína distribuidos en cinco trozos compactados y 49 envoltorios.