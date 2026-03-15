La serie que transforma un pueblo perdido en una trampa imposible de escapar

Esta serie se transformó en una de las ficciones más inquietantes de los últimos años gracias a una historia que mezcla terror y misterio.

Hay series que atrapan por sus giros y otras que lo hacen por la sensación constante de que algo no está bien. From pertenece a ese segundo grupo. Desde su arranque esta serie deja en claro que no está interesada en ofrecer una historia cómoda, sino en construir un clima de inquietud permanente alrededor de un escenario tan simple como perturbador: un pueblo del que nadie puede escapar.

La trama comienza cuando una familia llega a ese lugar por accidente durante un viaje por ruta. Lo que parece una parada inesperada pronto se convierte en una trampa. Cada intento de salir termina devolviendo a los personajes al mismo punto, como si el pueblo existiera fuera de toda lógica. A partir de ahí, la serie despliega una historia de supervivencia en la que los habitantes no solo deben convivir con la desesperación, sino también con una amenaza todavía peor que aparece cuando cae la noche.

Uno de los mayores aciertos de From está en su capacidad para sostener el misterio. La serie no se apura en explicar qué ocurre ni por qué ese lugar funciona como una prisión, y justamente ahí encuentra buena parte de su fuerza. Cada episodio suma nuevas preguntas, pequeños indicios y situaciones cada vez más inquietantes, con una tensión que se apoya tanto en lo que muestra como en lo que decide dejar en las sombras.

image Con una atmósfera opresiva y criaturas que aparecen de noche, From construye un misterio cada vez más oscuro. Captura de Pantalla serie From También juega a favor su atmósfera. El pueblo, los bosques que lo rodean y las normas que sus habitantes deben seguir para sobrevivir construyen una sensación de encierro muy efectiva. No se trata solo de escapar, sino de resistir en un lugar donde la rutina está marcada por el miedo, la desconfianza y la certeza de que cualquier error puede salir carísimo. Esa combinación hace que la serie funcione tanto como relato de terror como drama coral.

Con el paso de los episodios, From encuentra además un buen equilibrio entre sus personajes y el gran enigma que atraviesa toda la historia. La serie no descansa únicamente en sus criaturas o en su costado sobrenatural, sino también en cómo reacciona cada uno frente al encierro, la pérdida y la incertidumbre. Por eso logra ir más allá del susto inmediato y construir una experiencia mucho más absorbente.