Pronóstico: sube la temperatura en Mendoza y hay alerta por viento Zonda

Mendoza tendrá una máxima que llegará a los 29° este domingo. En el sur se espera la llegada del viento Zonda.

El domingo tendrá ascenso de la temperatura en Mendoza, con máxima de 29° y nubosidad variable.

Llegó el último día de la semana y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional comunicó que este domingo en Mendoza habrá ascenso de las temperaturas. Será una jornada con nubosidad variable y vientos leves del noreste.

La mínima será de 16° durante la madrugada y la máxima alcanzará los 29° en horas de la tarde. En el llano se espera un día sin precipitaciones, mientras que en la zona de cordillera el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

La situación será distinta en el sur provincial, donde rige una alerta por viento Zonda en Malargüe. Según se informó, el área será afectada por este fenómeno con velocidades de entre 30 y 45 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 60 km/h.