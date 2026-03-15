Múltiples alertas a lo largo y ancho de toda Argentina: qué provincias se van a ver afectadas hoy
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que distintas regiones de Argentina estarán bajo alerta por tormentas fuertes, lluvias persistentes, ráfagas intensas y viento Zonda.
El pronóstico en Argentina para este domingo muestra un escenario de tiempo inestable en varias provincias. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rigen diferentes alertas meteorológicas por tormentas, lluvias intensas y vientos fuertes en amplias zonas del país.
La primera alerta por tormentas en Argentina afecta al sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Salta y Jujuy. En estas áreas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Las precipitaciones acumuladas se ubican entre 25 y 60 mm, aunque podrían superarse de forma puntual.
Además, el pronóstico en Argentina incluye alertas por lluvias en la Patagonia. En la zona cordillerana de Neuquén rige alerta naranja, donde se prevén lluvias fuertes y persistentes con acumulados estimados entre 50 y 80 mm, con posibilidad de superarse de manera localizada. En las zonas más elevadas no se descarta la presencia de nevadas aisladas.
En tanto, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego permanecen bajo alerta amarilla por lluvias. En estas provincias se esperan precipitaciones, algunas localmente fuertes, con acumulados entre 15 y 30 mm, mientras que en Tierra del Fuego podrían alcanzar entre 20 y 40 mm, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual.
El pronóstico en Argentina también advierte por vientos intensos en Neuquén. Allí se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en zonas abiertas.
Por último, en el sur de Mendoza rige una alerta por viento Zonda. El fenómeno se presentará con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h. Este viento seco y cálido puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas.
Ante este escenario, el pronóstico en Argentina recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y extremar precauciones en las zonas afectadas por tormentas, lluvias o fuertes vientos.