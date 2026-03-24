Estados Unidos mueve su 4ª Flota por América Latina con uno de sus portaaviones más emblemáticos y Argentina figura en el plan

La 4ª Flota de Estados Unidos volverá a moverse en aguas de América Latina con una misión que incluye al USS Nimitz, uno de los portaaviones más emblemáticos de la Marina norteamericana.

El despliegue fue confirmado de manera oficial este 23 de marzo por el Comando de las Fuerzas Navales del Sur y la propia 4ª Flota, que ubicaron a la Argentina dentro del listado de países con los que habrá actividades durante el recorrido.

Según el comunicado, el USS Nimitz navegará junto al destructor USS Gridley en el marco del operativo Southern Seas 2026, una misión que contempla ejercicios de paso, maniobras en el mar e intercambios técnicos con fuerzas marítimas de países socios mientras ambas embarcaciones circunnavegan Sudamérica. La propuesta también incluye visitas de autoridades invitadas para observar de cerca el funcionamiento de un grupo de ataque de portaaviones.

En ese esquema, la Marina de EE. UU. detalló que habrá compromisos con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay. Al mismo tiempo, aclaró que las visitas a puerto previstas, al menos en esta etapa del anuncio, serán en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica. Es decir, la Argentina figura dentro de la agenda regional de actividades, aunque no aparece entre las escalas portuarias confirmadas oficialmente .

El contralmirante Carlos Sardiello, jefe del Comando de las Fuerzas Navales del Sur y de la 4ª Flota, sostuvo que este despliegue busca mejorar la interoperabilidad con fuerzas asociadas y reforzar la seguridad en el hemisferio occidental. Desde el grupo de combate del Nimitz, el contralmirante Cassidy Norman remarcó además que la misión apunta a continuar el trabajo conjunto y el entrenamiento con socios de la región.

Argentina integra la lista de países con los que habrá actividades, aunque las visitas a puerto confirmadas por Washington son en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.

Southern Seas 2026 será la undécima edición de este tipo de despliegues desde 2007, de acuerdo con la información oficial. Para Washington, se trata de una operación pensada para fortalecer vínculos navales, ampliar la cooperación y mostrar presencia operativa en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica.

El USS Nimitz, además, no es un buque más dentro de esa estrategia. La Marina estadounidense lo presentó como parte de la capacidad de proyección aeronaval más importante de su flota, acompañado por el Carrier Strike Group 11 y por el Carrier Air Wing 17, que opera con cazas F/A-18E/F Super Hornet, aeronaves de guerra electrónica EA-18G Growler y helicópteros Seahawk, entre otros medios.

Un portaaviones mítico para los Estados Unidos

A lo largo de su historia, el USS Nimitz participó en algunos de los despliegues más sensibles de la Marina de Estados Unidos. Su historial oficial incluye la crisis de los rehenes en Irán a fines de los años 70, operaciones en el Mediterráneo y misiones en Medio Oriente durante la guerra entre Irán e Irak. También formó parte de la Guerra del Golfo y de operaciones posteriores vinculadas al control aéreo sobre Irak.

Con el paso de las décadas, el portaaviones también fue utilizado en campañas militares ligadas a Irak y Afganistán, además de distintos despliegues de presencia y disuasión en zonas clave para Washington. En sus antecedentes más recientes, la Marina estadounidense menciona operaciones desarrolladas en áreas de la 3ª, 5ª, 6ª y 7ª Flota, dentro de misiones como Inherent Resolve, Freedom’s Sentinel y Octave Quartz.