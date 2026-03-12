En medio del escándalo por sus viajes, Adorni admitió un error y defendió la gestión de Milei

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , respondió públicamente luego de que se conociera la apertura de una investigación administrativa sobre sus viajes recientes y en medio de la polémica por declaraciones que generaron críticas.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario admitió que utilizó una expresión que no fue adecuada durante una intervención pública, aunque defendió el trabajo del Gobierno y denunció ataques de sectores que, según afirmó, buscan frenar los cambios impulsados por la administración de Javier Milei .

“Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser ‘deslomarse’. Somos humanos y cometemos errores”, señaló el funcionario.

En el mismo mensaje sostuvo que su intención siempre fue explicar el trabajo que viene realizando el Gobierno desde el inicio de la gestión.

“Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas”, afirmó.

La investigación por los viajes

Las declaraciones de Adorni se producen luego de que la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) decidiera iniciar una investigación sobre los viajes realizados por el funcionario.

El organismo analizará, entre otros puntos, el traslado que Adorni realizó hacia Nueva York a bordo del avión presidencial junto a su esposa, así como otro viaje familiar a Punta del Este que habría sido realizado en un vuelo privado.

El objetivo de la investigación es determinar cómo fueron financiados esos desplazamientos y si el funcionario contaba con la capacidad patrimonial necesaria para afrontar los gastos correspondientes.

El respaldo del Gobierno

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2032162606283440438&partner=&hide_thread=false Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian...

ÁNIMO @madorni ...!!!

LLA!

VLLC! — Javier Milei (@JMilei) March 12, 2026

En medio de la polémica, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, expresó públicamente su respaldo al jefe de Gabinete.

A través de sus redes sociales, la hermana del Presidente sostuvo:

“Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”.

El mensaje final de Adorni

En su publicación, el jefe de Gabinete también agradeció las muestras de apoyo que recibió en las últimas horas y ratificó su compromiso con la gestión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2032212316423348261&partner=&hide_thread=false Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores.



Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo… https://t.co/Sh6Hm1DpGV — Manuel Adorni (@madorni) March 12, 2026

“Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación”, expresó.

Y concluyó con un mensaje dirigido a los simpatizantes del oficialismo:

“Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien”.