El fin de semana largo ideal para jubilados: tres destinos cerca de Mendoza para conocer

El fin de semana largo del 23 y 24 de marzo es una oportunidad perfecta para escaparse sin grandes traslados ni multitudes. Para quienes buscan tranquilidad, paisajes naturales y un ritmo pausado, la provincia de Mendoza y sus alrededores tienen opciones que combinan descanso, gastronomía y naturaleza a pocas horas de la ciudad.

Tres pueblos ideales para conocer Cacheuta A solo 38 kilómetros de la ciudad de Mendoza por la Ruta 7, Cacheuta es uno de los destinos más accesibles y completos para un fin de semana tranquilo. El atractivo principal son sus termas naturales, ideales para el descanso y el alivio de dolores articulares, uno de los beneficios más valorados por los visitantes mayores como jubilados. El entorno de montaña sobre el río Mendoza suma un paisaje imponente que no requiere ningún esfuerzo físico para disfrutarse.

cacheuta panoramicas (4).JPG Cacheuta y sus termas son un destino ideal para jubilados en marzo. ALF PONCE MERCADO / MDZ Chilecito, La Rioja A unas cinco horas de Mendoza por la Ruta 40, Chilecito es uno de los pueblos más encantadores del norte argentino y uno de los mejor conservados. Tiene una arquitectura colonial auténtica, bodegas históricas abiertas al público, el famoso teleférico de La Mejicana y un clima seco y cálido que en marzo resulta ideal. El ritmo del pueblo es lento por definición y la gastronomía regional con empanadas, locro y vinos de altura lo convierte en una experiencia completa.