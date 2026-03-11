La caleta escondida de Chile con agua cristalina perfecta para el fin de semana largo de marzo
En marzo, Chile tiene las playas ideales para visitar y disfrutar de la arena y el agua sin grandes multitudes.
Aunque en Chile encontramos playas muy conocidas como Viña del Mar o Valparaíso, este país esconde caletas que vienen ganando terreno entre quienes buscan playas tranquilas, aguas cristalinas y ritmo lento. Te contamos cuál es el destino ideal para pasar el feriado largo de marzo.
La playa de Chile que enamora a los argentinos
En la Región de Coquimbo, se encuentra Guanaqueros. Ubicada a unos 400 kilómetros al norte de Santiago, es una caleta de pescadores con una bahía semicircular protegida que le da al agua una calma y una transparencia poco común en las playas del Pacífico. La arena es blanca, la playa es extensa y el entorno no tiene los edificios ni el ruido que caracterizan a los destinos más turísticos de la zona central chilena.
Lo que más sorprende a quienes la visitan por primera vez es la temperatura del agua: la corriente de Humboldt que enfría el Pacífico sur pierde fuerza en esta latitud y el mar en marzo es notablemente más cálido que en las playas cercanas a Santiago.
Por qué ir en el feriado largo de marzo
El fin de semana largo del 23 y 24 de marzo por el Día de la Memoria genera una ventana perfecta para escaparse. Guanaqueros en esa época del año tiene el verano chileno todavía activo, precios más bajos que en enero y la playa recupera la tranquilidad que pierde en temporada alta. Para los argentinos que quieren playa sin multitudes y sin pagar una fortuna, es una de las mejores opciones del momento.
Cómo llegar desde Argentina
La opción más práctica es volar a La Serena, que tiene vuelos regulares desde Buenos Aires con escala en Santiago. Desde el aeropuerto de La Serena, Guanaqueros está a unos 50 kilómetros por ruta, aproximadamente 40 minutos en auto o transfer. También se puede llegar en auto desde Mendoza cruzando por el paso Los Libertadores hasta Santiago y continuando por la Ruta 5 norte, un viaje de unas 8 horas en total.