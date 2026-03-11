La caleta escondida de Chile con agua cristalina perfecta para el fin de semana largo de marzo

En marzo, Chile tiene las playas ideales para visitar y disfrutar de la arena y el agua sin grandes multitudes.

No es Valparaíso ni Viña del Mar: el pueblo de Chile para visitar en marzo. Foto: Archivo

Aunque en Chile encontramos playas muy conocidas como Viña del Mar o Valparaíso, este país esconde caletas que vienen ganando terreno entre quienes buscan playas tranquilas, aguas cristalinas y ritmo lento. Te contamos cuál es el destino ideal para pasar el feriado largo de marzo.

La playa de Chile que enamora a los argentinos En la Región de Coquimbo, se encuentra Guanaqueros. Ubicada a unos 400 kilómetros al norte de Santiago, es una caleta de pescadores con una bahía semicircular protegida que le da al agua una calma y una transparencia poco común en las playas del Pacífico. La arena es blanca, la playa es extensa y el entorno no tiene los edificios ni el ruido que caracterizan a los destinos más turísticos de la zona central chilena.

Lo que más sorprende a quienes la visitan por primera vez es la temperatura del agua: la corriente de Humboldt que enfría el Pacífico sur pierde fuerza en esta latitud y el mar en marzo es notablemente más cálido que en las playas cercanas a Santiago.

guanaqueros, shutterstock Este pueblo costero de Chile se destaca por sus aguas cristalinas. Foto: Shutterstock Por qué ir en el feriado largo de marzo El fin de semana largo del 23 y 24 de marzo por el Día de la Memoria genera una ventana perfecta para escaparse. Guanaqueros en esa época del año tiene el verano chileno todavía activo, precios más bajos que en enero y la playa recupera la tranquilidad que pierde en temporada alta. Para los argentinos que quieren playa sin multitudes y sin pagar una fortuna, es una de las mejores opciones del momento.