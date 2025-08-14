Tiene 16 años, manejaba una moto robada y protagonizó una accidentada persecución

Un adolescente de 16 años protagonizó una accidentada persecución la noche del miércoles a bordo de una moto robada en Las Heras . El rodado que utilizaba el menor de edad había sido sustraído apenas unas horas antes. Mientras trataba de escapar de la policía, chocó el auto del trabajador de una aplicación de viajes y terminó hospitalizado.

Fuentes policiales detallaron que todo comenzó alrededor de las 21.30 cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) circulaba por el cruce de calles Sarmiento y Uruguay , donde divisaron a dos motociclistas en actitud sospechosa: uno a bordo de una Rouser negra y el otro en una Honda XR 300 Tornado roja, tipo enduro.

Frente a eso, les hicieron toques de sirenas y de balizas para que ambos frenaran la marcha y así poder verificar los rodados en los que movilizaban. No obstante, los sujetos desobedecieron la orden policial y siguieron su trayecto a toda velocidad.

Cuando llegaron a la intersección de calles Mariano Moreno y Avellaneda , el sujeto al mando de la Rouser dobló hacia el este y se terminó perdiendo de vista. Por eso, los efectivos siguieron de cerca a la Honda XR , cuyo conducto continuó la fuga por calle Doctor Moreno , llegando hasta el barrio Eva Perón .

En su desesperado intento por huir de los uniformados, el motociclista hizo una maniobra con la que terminó impactando a un Volskwagen Polo blanco, en el cruce de calles Provincias Unidas y Zapata .

Rápidamente, los funcionarios baEjaron de la patrulla para aprehender al sospechoso, quien se encontraba lesionado. Por eso, solicitaron la presencia de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y el adolescente fue trasladado hasta el Hospital Carrillo con diagnóstico de traumatismo de cadera.

El origen de la moto robada y agresiones a policías

En tanto, al verificar el dominio de la moto en la que se movilizaba el menor de edad, los policías constataron que había sido robada a las 17.30 de esa misma jornada en calle Cornelio Moyano al 2.000.

WhatsApp Image 2025-08-14 at 10.11.22 (1) El rodado que fue incautado por los policías. Gentileza.

En medio de los trabajos, los efectivos comenzaron a ser agredidos con piedras y otros elementos contundentes, por parte de un grupo de malvivientes que reside en la zona. Por eso, solicitaron apoyo de otras unidades e hicieron uso de armamento antitumulto para controlar la situación.

Así, lograron secuestrar la moto sustraída y un iPhone que llevaba el adolescente aprehendido, elementos que quedaron a disposición de la Justicia. En tanto, el menor quedó internado con consigna policial e iba a ser imputado una vez que recibiera el alta.