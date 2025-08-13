La pequeña ventaja con la que llega Godoy Cruz al esperado partido con Mineiro

En el Mineirao, el Tomba se encontrará con un equipo que cuenta con varias figuras, pero que atraviesa un presente irregular.

Atlético Mineiro empató ante Vasco Da Gama el domingo pasado y llega con varias dudas en su funcionamiento. Foto: Prensa Mineiro.

Godoy Cruz continúa con la cuenta regresiva para el trascendental compromiso ante Atlético Mineiro, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se disputará este jueves a las 19 en el mítico estadio Mineirao de la ciudad de Belo Horizonte.

Con las energías renovadas luego del cambio de entrenador, el Tomba enfrentará a un equipo de desarrollo irregular en la actual temporada, pero que viene de conseguir un éxito esperanzador por la Copa do Brasil, que bien puede significar un envión anímico importante de cara a la serie con el Bodeguero.

GyPklF7XoAU4z4A El plantel de Godoy Cruz, comandado por el nuevo DT Walter Ribonetto, viajó este miércoles a Brasil. Foto: prensa Club Godoy Cruz. El plantel mendocino viajó este miércoles rumbo a Belo Horizonte, en donde buscará conseguir un buen resultado de cara al encuentro revancha, que se disputará el jueves 21 en el Feliciano Gambarte.

La pequeña ventaja con la que llega Godoy Cruz El equipo conducido por el histórico Alexi Stival, conocido en el mundo del fútbol como Cuca, llegará a esta instancia luego de un torneo con altibajos, pero con el envión de la clasificación ante Flamengo por la Copa do Brasil.

Gxt1GFNWEAALjId El Galo aparece en el décimo puesto en el torneo local, pero llega de eliminar a Flamengo por la Copa Do Brasil. Foto: prensa Mineiro. Disputadas 17 fechas del Brasileirao, el Galo figura en el puesto 10 de la tabla de posiciones, producto de 6 triunfos, 6 empates y 5 derrotas, con 19 goles a favor y 18 en contra y un total de 24 puntos sobre 51 posibles.