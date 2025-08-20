La fuerte sanción que recibiría Gustavo Costas por su expulsión en Racing-Tigre

Gustavo Costas, DT de Racing, fue expulsado por insultar al árbitro y podría recibir hasta 4 fechas de suspensión sin chance de pagar multa.

Costas explotó otra vez contra los árbitros y Racing se hunde en su peor arranque de local. ¿Podrá revertirlo en la Copa?

Gustavo Costas se expone a una sanción inédita desde que volvió a Racing. El técnico fue expulsado en el duelo ante Tigre por llamar “ladrón” al árbitro Darío Herrera y, al tratarse de una reincidencia, el castigo sería mucho más severo que el aplicado semanas atrás.

Según informó Doble Amarilla, el Tribunal de Disciplina de la AFAevalúa una suspensión de cuatro partidos, sin la posibilidad de redimir la pena con el pago de una multa económica. La idea es replicar lo que ocurrió en mayo con Cristian “Ogro” Fabbiani, sancionado por reincidencia.

Así fue la violenta reacción de Gustavo Costas con Darío Herrera La bronca de Costas contra Herrera luego del 1-1 de Tigre La bronca de Costas contra Herrera luego del 1-1 de Tigre. TNT Sports El episodio se desató tras el penal cobrado a favor del Matador y el posterior gol. Costas, fuera de sí, insultó a Herrera, se metió al campo de juego y discutió con los asistentes, lo que quedó asentado en el informe arbitral que ahora será clave para definir la sanción.

No es la primera vez que el DT de la Academia pierde el control. En la primera fecha del Clausura también había sido expulsado, en aquella ocasión por insultar a Nicolás Lamolina. Por ese hecho, recibió una suspensión de una jornada o el pago de una multa de $483 mil (equivalente a 21 entradas). Además, se le impuso la obligación de realizar un curso de buenas conductas en el deporte dentro de 90 días.