La original cargada de Racing a Peñarol en redes tras eliminarlo en octavos de Libertadores

Luego de la agónica clasificación en el Cilindro, Racing posteó una peculiar gastada a Peñarol que tuvo a Gustavo Costas como protagonista.

Y como si no fuera suficiente con todos los elementos futbolísticos para que la serie fuera memorable, no faltaron las polémicas ni las cargadas de un lado y del otro. Entre ellas, se destaca la original gastada de la Academia para con el Manya en redes sociales una vez concretada la victoria de este martes por la noche.

La cargada de Racing a Peñarol en redes Posteo Peñarol El posteo que había hecho Peñarol antes de la revancha en el Cilindro. Captura @OficialCAP Antes de que se jugara la revancha en el Cilindro, y con la ventaja del 1-0 conseguido una semana atrás en el Campeón del Siglo, la cuenta oficial del Carbonero publicó una foto del brazo de Diego Aguirre, su entrenador e ídolo histórico del club, levantado y con el puño cerrado. Debajo, en letras amarillas, similares a los subtítulos de una película, aparecía la leyenda "Creer".

En Avellaneda, dicha publicación no pasó desapercibida. Con toda la pica que se generó a lo largo de la serie, especialmente luego del primer encuentro en Montevideo, Racing aprovechó la oportunidad de regodearse ante su rival ya derrotado y, tras el 3-1, decidieron replicar el posteo de Peñarol, pero a su manera.