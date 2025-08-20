La original cargada de Racing a Peñarol en redes tras eliminarlo en octavos de Libertadores
Luego de la agónica clasificación en el Cilindro, Racing posteó una peculiar gastada a Peñarol que tuvo a Gustavo Costas como protagonista.
Los octavos de final entre Racing y Peñarol tuvo todos los condimentos de una llave épica de Copa Libertadores como la historia de la competición manda: primero, en el partido de ida en Uruguay, con un duelo trabado y luchado; luego, en la vuelta en Avellaneda, con una definición agónica en tiempo de descuento para decretar la clasificación a cuartos.
Y como si no fuera suficiente con todos los elementos futbolísticos para que la serie fuera memorable, no faltaron las polémicas ni las cargadas de un lado y del otro. Entre ellas, se destaca la original gastada de la Academia para con el Manya en redes sociales una vez concretada la victoria de este martes por la noche.
La cargada de Racing a Peñarol en redes
Antes de que se jugara la revancha en el Cilindro, y con la ventaja del 1-0 conseguido una semana atrás en el Campeón del Siglo, la cuenta oficial del Carbonero publicó una foto del brazo de Diego Aguirre, su entrenador e ídolo histórico del club, levantado y con el puño cerrado. Debajo, en letras amarillas, similares a los subtítulos de una película, aparecía la leyenda "Creer".
En Avellaneda, dicha publicación no pasó desapercibida. Con toda la pica que se generó a lo largo de la serie, especialmente luego del primer encuentro en Montevideo, Racing aprovechó la oportunidad de regodearse ante su rival ya derrotado y, tras el 3-1, decidieron replicar el posteo de Peñarol, pero a su manera.
En sus redes, el cuadro blanquiceleste compartió una foto del brazo de Gustavo Costas, con la peculiar flexión de su codo (la cual fue objeto de burlas y chicanas), dando una indicación durante el partido. Debajo, la misma palabra en letras amarillas: "CREER". La cargada fue fervientemente festejada por los hinchas académicos en los comentarios.