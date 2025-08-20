El DT de Peñarol discutió con un periodista partidario de Racing en la conferencia por el penal agónico: "Vos sos muy hincha..."

Diego Aguirre, DT de Peñarol, se peleó con un periodista en medio de su discurso por el dudoso penal que le cobraron a Racing y que sentenció el 2-1 parcial.

En un lapso de diez minutos, Peñarol pasó de estar clasificado a ser eliminado por Racing de la Copa Libertadores. La Academia volvió a activar la mística en el Cilindro de Avellaneda y se metió en cuartos de final con un doblete de Adrián Martínez y un cabezazo letal de Franco Pardo en el último suspiro. No obstante, la visita se quedó con mucha bronca por el penal cobrado a la Academia que empató transitoriamente la serie cerca del final del partido.

La jugada en cuestión fue el penal que sancionó el árbitro Wilmar Roldán por una infracción de Emanuel Ugarte a Maravilla, cuando el delantero se preparaba para impactar una pelota aérea a metros del área chica. En sí, el fallo del juez colombiano dejó muchas dudas, sobre todo en el Manya, y así lo hizo saber el entrenador Diego Aguirre en conferencia de prensa.

El cruce del DT de Peñarol con un periodista en conferencia "Desde mi punto de vista no fue, si vas a cobrar eso tenés que cobrar diez penales por partido. Me gustaría hacer la pregunta a ustedes (los periodistas) ... ¿Qué piensan? No es penal, es un toque que hay muchos toques de eso", comenzó diciendo el DT de Peñarol. Pero lo que no se esperaba fue la respuesta que llegó segundos después: un periodista presente en la sala de prensa le retrucó al técnico que sí había sido falta a Maravilla Martínez dentro del área.

Sin salirse de sus cabales, el entrenador de Peñarol le preguntó si era partidario de Racing y le lanzó un palito en sintonía con el reclamo: ¿Alguien no coincide con eso? Pregunto a todos. Más allá de... vos sos muy hincha, le pregunto a los periodistas que pueden ser un poco más objetivos. ¿Vos sos periodista? ¿De acá de Argentina? ¿Sos partidario? Para mí, no fue y es determinante en el resultado, porque si vamos a cobrar eso...", manifestó el entrenador.