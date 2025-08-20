El picante posteo de Gastón Martirena, hincha de Nacional, para cargar a Peñarol tras eliminarlo: "A tomar la..."

Gastón Martirena, fanático de Nacional, festejó la clasificación de Racing con un par de chicanas dedicadas a Peñarol. "Los vi muy confiados", dijo en zona mixta.

Gastón Martirena dejó una picante gastada a Peñarol tras la clasificación de Racing en la Libertadores.

Una vez consumada la victoria, el equipo de Gustavo Costas celebró junto a su gente en una de las populares y el defensor charrúa fue el último en irse de la cancha, todavía eufórico por el 3-1. Claro, tocado por esa victoria especial, Martirena utilizó sus redes sociales para dejarle una fuerte chicana al Manya, recordando su fanatismo por el Bolso, el clásico de toda la vida.

La tremenda chicana de Gastón Martirena, hincha de Nacional, para Peñarol El jugador de 25 años publicó un video de cuatro segundos en su historia de Instagram citando la canción "Fiel", de Juanjo Morgade, con una clara indirecta en la introducción que dice: "A tomar la leche". Antes, el uruguayo ya había posteado una foto desde el vestuario con unos lentes puestos acompañado de una particular frase: "A los sicopataaaaaa".

La historia en Instagram de Gastón Martirena, con una clara indirecta a Peñarol tras eliminarlo. La historia en Instagram de Gastón Martirena, con una clara indirecta a Peñarol tras eliminarlo. Qué dijo el uruguayo tras la clasificación de Racing Ya en zona mixta, Gastón Martirena habló en ESPN y contó que la clasificación "fue especial" por su vínculo con Nacional. "Hay que contenerse a veces porque yo soy de allá y saben que soy hincha del otro club, pero fui muy cargado, muy", explicó el uruguayo, haciendo referencia al 0-1 en la ida.

Por otra parte, el lateral derecho reveló que los hinchas de Peñarol le mandaron muchos mensajes en la semana previa al partido de vuelta en el Cilindro, y al instante manifestó lo siguiente: "Los vi muy confiados. Capaz que a los jugadores. no pero sí la gente. Me hacían llegar cosas y yo me cagaba de la risa. Quedaban 90 minutos más y acá en Avellaneda es complicado".