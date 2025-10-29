La frase con sed de revancha de Colapinto que ilusiona a los fans antes del Gran Premio de Brasil: "Quiero compensar..."

Colapinto vuelve a Interlagos con un solo objetivo: dejar atrás aquel fin de semana que marcó un quiebre en su primera temporada en la Fórmula 1.

Franco Colapinto vuelve a Brasil con sed de revancha tras lo ocurrido en 2024 cuando corría para Williams.

Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de Brasil con una motivación especial. A pocos días de volver a Interlagos, el piloto argentino reconoció que aquella cita de 2024 fue una de las más duras de su carrera y aseguró que esta vez quiere “compensar lo del año pasado”.

El recuerdo todavía pesa. En 2024, Colapinto había llegado a Sao Paulo en un gran momento tras sumar puntos en dos de sus cinco primeras carreras con Williams, pero el fin de semana se complicó antes de empezar: el jueves por la noche recibió la noticia del fallecimiento de su abuelo paterno, Leónidas. Emocionado y golpeado, el joven de Pilar intentó seguir adelante y completó una buena primera jornada, aunque luego todo se torció.

La lluvia fue protagonista en Interlagos y complicó la clasificación. En la Q1, Colapinto se salió de pista en la Curva do Sol y golpeó las defensas. Peor suerte tuvo su compañero Alex Albon, cuyo coche quedó destruido. Ya en carrera, el argentino había tenido un arranque prometedor, incluso superando a Lewis Hamilton y Carlos Sainz, pero un río de agua en plena recta lo hizo perder el control bajo coche de seguridad y terminó contra el muro.

"Fue un momento en que mi año empezó a ir un poco cuesta abajo. No estaba disfrutando, había mucha presión y muchas cosas pasando. Mi abuelo falleció durante la carrera en Brasil. Fueron muchas emociones y no fue un buen fin de semana", recordó Colapinto en declaraciones a Motorsport.com tras el GP de México.