Se conoció la tajante respuesta de Alpine ante el pedido de Franco Colapinto para superar a Gasly en México

Franco Colapinto pidió superar a su compañero en el GP de México.

El pedido de Franco Colapinto y la respuesta de Alpine Antes de la primera parada en boxes de Gasly, Colapinto persiguió a su compañero y realizó un pedido directo por radio: “¿Lo puedo pasar ahora?”. La respuesta desde el muro lo tomó por sorpresa.

STUART: "Pierre está haciendo tiempos de 22.5 a 22.7. En este momento, con este ritmo, no lo alcanzaríamos hacia el final de la carrera." pic.twitter.com/jOSovRj91m — Alpine ARG (@AlpineArg_) October 26, 2025 “No compañero, ten paciencia. Espera en tu lugar, Pierre entrará a boxes al final de la vuelta”, le indicaron desde Alpine. Poco después, Gasly hizo su parada y le dejó vía libre al argentino: “Pierre está en boxes ahora. Volvamos a la fase de gestión, estamos muy contentos”, le comunicaron.

El control del equipo buscaba evitar la tensión interna que ya se había vivido en Estados Unidos, donde la disputa entre ambos pilotos había generado debate dentro y fuera del equipo.

Colapinto tuvo una nueva chance sobre el final El segundo enfrentamiento ocurrió en las últimas vueltas. Colapinto, con neumáticos blandos, había recortado 20 segundos respecto a Gasly y parecía listo para intentar el adelantamiento en las curvas finales. Sin embargo, la aparición de un Virtual Safety Car (VSC) neutralizó la carrera, impidiendo cualquier maniobra de sobrepaso.