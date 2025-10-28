Se conoció la tajante respuesta de Alpine ante el pedido de Franco Colapinto para superar a Gasly en México
Franco Colapinto pidió superar a su compañero en la pista. Finalmente, la escudería francesa logró evitar un nuevo conflicto.
Tal como sucedió en el GP de Estados Unidos, Franco Colapinto y Pierre Gasly volvieron a encontrarse en una lucha por posiciones dentro de la Fórmula 1, esta vez en el Gran Premio de México. Sin embargo, el adelantamiento nunca se concretó, para tranquilidad de Alpine.
El pedido de Franco Colapinto y la respuesta de Alpine
Antes de la primera parada en boxes de Gasly, Colapinto persiguió a su compañero y realizó un pedido directo por radio: “¿Lo puedo pasar ahora?”. La respuesta desde el muro lo tomó por sorpresa.
Te Podría Interesar
“No compañero, ten paciencia. Espera en tu lugar, Pierre entrará a boxes al final de la vuelta”, le indicaron desde Alpine. Poco después, Gasly hizo su parada y le dejó vía libre al argentino: “Pierre está en boxes ahora. Volvamos a la fase de gestión, estamos muy contentos”, le comunicaron.
El control del equipo buscaba evitar la tensión interna que ya se había vivido en Estados Unidos, donde la disputa entre ambos pilotos había generado debate dentro y fuera del equipo.
Colapinto tuvo una nueva chance sobre el final
El segundo enfrentamiento ocurrió en las últimas vueltas. Colapinto, con neumáticos blandos, había recortado 20 segundos respecto a Gasly y parecía listo para intentar el adelantamiento en las curvas finales. Sin embargo, la aparición de un Virtual Safety Car (VSC) neutralizó la carrera, impidiendo cualquier maniobra de sobrepaso.
Al bajarse del auto, Colapinto dejó en claro su postura: “Estoy seguro de que lo hubiera adelantado”, lamentando no poder terminar la carrera por delante de su compañero; a esta altura del año, la única batalla que el argentino puede aspirar a ganar.