El posteo bomba del Diablito Echeverri que causa polémica en Alemania e ilusiona a los hinchas de River

Claudio Echeverri generó revuelo entre los hinchas de River Plate . En medio de los rumores sobre un posible préstamo para recuperar rodaje, el juvenil compartió una historia en Instagram en blanco y negro en la que se lo ve besando la camiseta de River , acompañada por dos emojis: un reloj de arena y un corazón.

El mensaje no pasó inadvertido. El Diablito publicó la historia apenas terminó el partido del Bayer Leverkusen , que derrotó 4-2 en el alargue al Paderborn, equipo de la Segunda División, por la Copa de Alemania. El chaqueño fue suplente y no ingresó.

En lo que va de la temporada, Echeverri apenas sumó 127 minutos: 0 goles y una sola asistencia, registrada en el 2-2 frente al Copenhague. Disputó seis partidos, solo uno como titular: en la durísima caída 2-7 ante el PSG, en la que le hicieron el penal del 1-1 transitorio, pese a lo que fue reemplazado en el entretiempo.

El 2025 de Claudio Echeverri está lejos de ser el que imaginaba cuando dejó River a fines del año pasado. Tras su paso por Manchester City , el mediapunta fue cedido al Bayer Leverkusen en busca de continuidad.

Sin embargo, el panorama volvió a complicarse: la salida de Erik Ten Hag y la llegada de Kasper Hjulmand al banco de suplentes modificaron los planes . Con el nuevo entrenador, Echeverri tuvo poco rodaje en el equipo, tanto por Bundesliga como por Champions League.

En diálogo con medios alemanes, Simon Rolfes, Director General Deportivo del club, explicó los motivos: “El equipo primero debe ganar estabilidad defensiva para poder jugar un fútbol dominante. Cuanto más logremos esto, más se beneficiarán Claudio y los otros jugadores de ataque”, sostuvo.

Pese a su talento, en Europa ya se comenta que Hjulmand no está completamente convencido del chaqueño, como sí lo estaba su antecesor. Echeverri se encuentra a préstamo por una temporada, con cargo y sin opción de compra, por lo que debería regresar al Manchester City en 2026.

echeverri city Claudio Echeverri, a préstamo en el Bayer Leverkusen, debería volver al Manchester City en 2026. Instagram @claudioecheverri_

Un 2025 irregular y señales de nostalgia por River

El presente del Diablito contrasta con las ilusiones que despertó su partida. En enero, fue presentado en el Leverkusen con grandes expectativas y recibió la camiseta número 19. Sin embargo, su falta de minutos alimentó las versiones sobre una posible salida anticipada.

En agosto ya había mostrado nostalgia por River: publicó una historia luciendo la camiseta del Millonario, ocho meses después de su último partido en el club. Desde entonces, los guiños se repiten, y los hinchas interpretan cada gesto como una señal de que Echeverri sueña con volver al Monumental.

¿Vuelve el Diablito?

El nuevo posteo del chaqueño volvió a desatar la ilusión en Núñez. Con River en pleno proceso de reestructuración, los rumores sobre su regreso a préstamo para recuperar minutos antes del 2026 tomaron fuerza en redes sociales.

echeverri instagram Claudio Echeverri subió una historia que confirmó los rumores de su regreso a River. Instagram @claudioecheverri_

Por ahora, desde el entorno del jugador y del club no hubo declaraciones oficiales. Pero el emoji del reloj de arena que acompaña la foto encendió la esperanza entre los hinchas, que interpretan el gesto como un claro mensaje: el tiempo podría estar corriendo para que Claudio Echeverri vuelva a vestir la camiseta de River Plate.