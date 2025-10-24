El tremendo elogio del director deportivo del Bayern Leverkusen a Equi Fernández y al Diablito Echeverri: "Tienen un..."

Simon Holfes, director deportivo del Bayern Leverkusen se deshizo en elogios al hablar del ex Boca y también halagó al Diablito.

No fue la mejor semana para el Bayern Leverkusen. El equipo de Claudio Echeverri y Equi Fernández sufrió una durísima goleada ante su gente por 7-2 a manos del vigente campeón de la Champions League, el PSG de Luis Enrique.

En ese encuentro, ambos futbolistas argentinos fueron titulares y tuvieron mucha participación. Al Diablito le cometieron un penal cuando el encuentro estaba 0-1, pero Alejandro Grimaldo no pudo capitalizar esa opción y estrelló su tiro contra el palo. Por su parte, el ex Boca dominó el mediocampo y fue el conductor de la gran mayoría de ataques del elenco alemán.

Los tremendos elogios del director deportivo del Bayern Leverkusen a Equi Fernández y a Echeverri Estás grandes actuaciones de ambos futbolistas argentinos fueron reconocidas por Simon Holfes, director deportivo del Bayern Leverkusen y quien se mostró muy satisfecho con el nivel mostrado por ambos jugadores. En primer lugar habló sobre Equi Fernández y lanzó: “Estoy muy contento de que esté aquí. Tiene una gran personalidad y me gusta mucho su forma de actuar en el equipo, con los compañeros y asumiendo responsabilidades en el juego”, sentenció.

Equi Fernández portada Bayer Leverkusen Equi Fernández y un gran presente en el Bayer Leverkusen. @bayer04fussball “Tiene un gran potencial por su capacidad para jugar con la izquierda y con la derecha, su calidad en los pases y su agresividad. Tiene un futuro brillante aquí, estoy seguro. Y también en el fútbol europeo, porque es este tipo de jugador que no es un mediocampista defensivo, sino que domina el juego con sus pases y su visión de juego. Nos hace muy felices de que esté aquí", agregó.

Por su parte, sobre el Diablito Echeverri fue más corto y conciso: "Creo que nuestro equipo está jugando de forma más dominante y teniendo más el balón, por lo que jugaremos cada vez más en el último tercio. Y ahí es donde él tiene cualidades realmente especiales y puede marcar la diferencia", lanzó.