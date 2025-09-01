Mazazo para el Diablito Echeverri tras irse del City y debutar en el Bayer Leverkusen
Dos días después de que Claudio Echeverri hubiera debutado en Bayer Leverkusen, el club tomó una fuertísima decisión deportiva que generó un gran revuelo.
Hace poco más de una semana, el Bayer Leverkusen anunció en fichaje a préstamo por un año de Claudio Echeverri, que dejó el Manchester City para sumar rodaje. Su llegada fue anunciada con bombos y platillos y, con apenas un par de entrenamientos en el club, ya tuvo su debut el sábado en el empate 3-3 con Werder Bremen.
A pesar de la inmensa alegría para el Diablito por encontrar rápidamente un lugar en el equipo, y ya en Argentina para cumplir con su primera convocatoria a la Selección, recibió un fuerte mazazo en las últimas horas. Es que Erik ten Hag, el DT que lo contrató y confió en él para darle un temprano estreno, fue despedido este lunes.
Bayer Leverkusen despidió a Ten Hag ¡tras solo 3 partidos!
El cuadro de la farmacéutica tomó esta fuerte decisión después de apenas 2 fechas de comenzada la Bundesliga y luego de que el neerlandés dirigiera solo 3 partidos, con un balancee de 1 victoria (en la Copa de Alemania ante GroBaspach, de la Cuarta División), 1 empate y 1 derrota. Al parecer, esta medida se tomó no solamente por los resultados.
Simon Rolfes, uno de los directores generales deportivos del Bayer, argumentó en el comunicado oficial del club: "No ha sido una decisión fácil. Nadie quería dar este paso. Sin embargo, las últimas semanas han demostrado que, con esta composición, no es posible construir un equipo nuevo y exitoso. Creemos firmemente en la calidad de nuestro equipo y ahora haremos todo lo posible para dar los siguientes pasos en su desarrollo con una nueva configuración".
Allí mismo, también dio sus motivos Fernando Carro, otro de los directivos responsables del despido de Ten Hag: "Una desvinculación en esta fase temprana de la temporada es dolorosa, pero, desde nuestro punto de vista, era necesaria. Nuestro objetivo sigue siendo alcanzar los objetivos fijados para esta temporada, y para ello necesitamos las mejores condiciones posibles, a todos los niveles y en todo el área profesional. Ahora se trata de implementar y aprovechar al máximo estas condiciones".
El Bayer Leverkusen anunció el fichaje de Equi Fernández
Sin embargo, esta no fue la única gran noticia del día para el equipo del Diablito Echeverri y Exequiel Palacios. Horas después de comunicar la rescisión del DT, el club anunció la contratación de Equi Fernández, que tras una temporada en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita, finalmente firmó contrato con el Leverkusen hasta el 30 de junio del 2030.