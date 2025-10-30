El crudo testimonio de Costas tras la eliminación de Racing en la Copa Libertadores: "Defraudé a mi gente"
Racing se despidió de la Copa pese a dejar el alma ante Flamengo y Costas, visiblemente golpeado, se disculpó con los hinchas y agradeció a sus jugadores.
“Disculpen. No tenía ni ganas de venir pero tenía que pagar multa...”. Así, con la voz quebrada, los ojos llenos de lágrimas y la sinceridad a flor de piel, Gustavo Costas arrancó su conferencia de prensa más difícil desde que volvió a Racing.
La eliminación ante Flamengo en semifinales de la Copa Libertadores fue un golpe duro. El equipo empató 0-0 en el Cilindro de Avellaneda y, tras el 0-1 en Brasil, se despidió del torneo, que era un sueño instalado por el propio entrenador desde que el equipo se consagró campeón de la Copa Sudamericana el año pasado.
El entrenador, que vive y respira Racing con una pasión pocas veces vista, se mostró conmovido. “Defraudé a mi gente”, reconoció entre sollozos. “Estábamos muy ilusionados. Lo de la gente fue extraordinario, no sólo hoy sino todos los días. No lo pudimos lograr. A partir de mañana ya empieza otra etapa”, agregó con el corazón en la mano.
Fiel a su estilo frontal, Costas fue claro: “Yo defraudé a mi gente, los jugadores no”. Con esa frase, buscó despegar al plantel de las críticas y poner el foco en el esfuerzo. “A mis futbolistas les agradezco siempre por habernos representado. Son chicos que no jugaron muchas Copas y logramos dos internacionales, y esta era la que más queríamos después de tantos años”, explicó.
El DT también destacó el compromiso extremo del plantel. “Jugaron desgarrados, Maravilla con la rodilla casi fisurada, con fiebre, dejaron todo adentro. Pudimos jugar bien o mal, pero el hincha tiene que estar re contento: los chicos lo representaron de la mejor manera ante un gran equipo”, dijo, todavía emocionado.
Antes de cerrar, Costas pidió disculpas por no poder hablar más. “No tengo muchas ganas de hablar. Dejaron todo los chicos. Voy con ellos a la guerra. Estuvimos muy cerca pero no lo logramos”, expresó antes de retirarse. La ovación que bajó desde las tribunas fue el reflejo de un sentimiento mutuo: Costas y Racing, unidos en el dolor y el orgullo.