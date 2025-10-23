La fuerte sentencia de Gustavo Costas tras la derrota de Racing ante Flamengo: "Vamos a ir a Lima"

Gustavo Costas fue contundente con sus declaraciones luego de la ajustada caída de Racing en el Maracaná por la ida de semifinales de Libertadores.

Racing cayó este miércoles en el Maracaná por 1-0 ante Flamengo por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, el gran sueño y obsesión del equipo dirigido por Gustavo Costas en esta temporada. La revancha en el Cilindro de Avellaneda será exactamente dentro de una semana, el miércoles 29 a la misma hora.

En el duelo de esta noche, la Academia aguantó bastante bien durante casi los 90 minutos, con una gran actuación de Facundo Cambeses bajo los tres palos. Sin embargo, se le escapó el empate sobre el final con un desgraciado gol en contra de Marcos Rojo a los 88' tras un remate de Jorge Carrascal que, si no se desviaba en el defensor, iba afuera.

Las declaraciones de Gustavo Costas en conferencia de prensa Las declaraciones de Gustavo Costas en conferencia de prensa "A nadie le gusta perder, no voy a estar contento por perder. Estoy orgulloso de este plantel, lo digo siempre, no porque esté yo dirigiendo, sino por ellos. Veníamos con problemas de lesiones, jugadores que no estaban al cien. (Santiago) Sosa parece que fue a una guerra", apuntó el DT blanquiceleste luego del encuentro en conferencia de prensa.

"Vamos a enfrentar a un equipo que es una selección. Es el mejor equipo de Sudamérica, compite con los europeos. Se compite con el corazón y el alma, tratando de dar el cien por cien. Que lleguen mejor algunos jugadores, sabemos que son más que nosotros. Tiene la gloria ahí adelante. Faltan 90, 95 minutos. Con eso vamos a competir. Y con toda nuestra gente", apuntó a continuación.