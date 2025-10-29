A pedir de Messi: el arquero de selección que podría sumarse al Inter Miami para el nuevo "Dream Team"

El Inter Miami vive con la mente dividida: por un lado, la ilusión de ganar la MLS 2025, donde arrancó con triunfo en los playoffs ante Nashville; por el otro, la construcción del equipo modelo 2026, con Lionel Messi como eje absoluto.

El capitán, de 38 años, extendió su contrato hasta 2028 , lo que garantiza su presencia en la apertura del Miami Freedom Park, el nuevo estadio que abrirá sus puertas la próxima temporada. Y con esa base, el club quiere rodearlo otra vez de figuras para sostener su hambre competitivo.

Con los retiros de Sergio Busquets y Jordi Alba, la dirigencia encabezada por David Beckham y los hermanos Mas ya mueve fichas fuertes en el mercado. En las últimas horas, surgió el nombre de Pedro Gallese , arquero de la selección de Perú, como posible refuerzo para el arco del conjunto rosa.

Gallese , de 35 años, aún no renovó su vínculo con Orlando City, clásico rival de Inter Miami , y su futuro está en el aire. El portero, que disputó el Mundial de Rusia 2018 y cinco Copas América, es una de las figuras más destacadas de la liga y, según trascendió, no vería con malos ojos seguir en Florida, aunque en otro club.

El peruano Gallese es un referente de Orlando City, el clásico rival del Inter Miami.

En Miami ya cuentan con Oscar Ustari, de 39 años, que extendió su contrato hasta fines de 2026, y con Rocco Ríos Novo, quien termina su vínculo en 2025. La llegada del peruano podría abrir una competencia directa por el puesto.

Más nombres para el “Dream Team” que pretende armar el Inter Miami

El movimiento del posible nuevo arquero no sería el único. Inter Miami tendría un principio de acuerdo con el español Sergio Reguilón, ex Real Madrid, que llegaría libre del Tottenham para cubrir la salida de Alba. Según Fabrizio Romano, el lateral rechazó propuestas del fútbol iraní y de la Liga española, pero instruyó a su representante para que acepte sumarse al proyecto de Messi.

Sergio Reguilón Sergio Reguilón, ex Real Madrid, podría ser compañero de Messi en el Inter Miami. Foto: @FabrizioRomano

Además, el club prepara dos incorporaciones de peso más, cuyos nombres todavía no trascendieron. Entre los rumores figuran Neymar, Lewandowski y una posible renovación de Luis Suárez, que analiza seguir hasta 2026. También Rodrigo De Paul podría firmar contrato hasta 2029 si el Inter ejecuta su cláusula de compra.

El corte de cinta del Miami Freedom Park promete ser mucho más que una inauguración: será el escenario del nuevo “Dream Team” de Messi, Beckham y compañía.