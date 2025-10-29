Darío Barassi conoció a Lionel Messi y realizó un emotivo posteo: "Orgullo nacional"

El conductor de El Trece compartió el momento en sus redes sociales y se volvió viral.

Darío Barassi cumplió el sueño que muchos de los argentinos y amantes quieren cumplir, que es nada más ni nada menos que conocer a Lionel Messi. El conductor de El Trece no dudó en mostrar la intimidad del encuentro en las redes sociales.

"Creo q me hice un poco de pis. No es para menos. Quiero divorciarme y casarme con los dos. Gracias hermanos por el gesto y el tiempo. Dos divinos, humildes, amables, paternales. Dos capos", expresó Barassi para agradecerle también a Rodrigo De Paul, quien pasó tiempo con él y su familia.

Además, agregó: "Orgullo nacional que sean nuestros. Ustedes saben que tengo menos fútbol que cuello. Pero acá se juega otra cosa, otra emoción. Se habló de la vida, de que soy más grandote que en la tele, de que Rodri tiene buenos pies, de que soy cagón y no me subí a nada en Disney, de que Antonela Roccuzzo es una genia y de que el show de Tini Stoessel es un fuego"

"Confieso que los olí un poco. Huelen muy bien. Yo un olor a chivo fuerte xq estaba nervioso. En fin. Necesito una burga y playa para procesar lo vivido. Leo/Ro y todos los que ayudaron a que este encuentro suceda, mi peso en gracias. Es decir, 87 kilos en gracias. Déjalo ahí", expresó Darío en el final.