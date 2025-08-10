El conmovedor posteo de Darío Barassi por el cumpleaños de su hija que emocionó a todos: "Soy tu fan"

Darío Barassi aprovecha toda ocasión para demostrar cuánto ama a sus hijas. Por supuesto, su vida cambió con la llegada de Emilia e Inés María, fruto de su relación con Lucía Gómez Centurión. Esta semana, la hija menor del conductor cumplió tres años y él decidió homenajearla con un posteo cargado de ternura y recuerdos.

En su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de dos millones de personas, Barassi compartió una serie de fotos junto a la pequeña: abrazos, juegos y gestos cómplices que reflejan el vínculo profundo que los une. Acompañó las imágenes con una declaración sincera.

“Morocha de mi vida. Me volvés loco. Me derretís. Me podés. Necesito sí o sí un abrazo tuyo todos los días y tus eternas charlas de vaya uno a saber de qué hablas”, inició el humorista.

El actor recordó también el día en que Inés María llegó a su vida: “Hace tres años llegaste al mundo. A mi mundo. Con personalidad, carácter, decidida, con tus tiempos. Siempre tierna, empática, amable y con la sonrisa y pestañas más lindas del mundo entero”.

Ese momento estuvo marcado por una circunstancia agridulce: el nacimiento de su hija coincidió con la pérdida de su madre: “Llegaste en un momento complejo, la Abulala se estaba yendo mientras vos estabas llegando. Me costó mucho la vida en esa época, pero vos siempre ahí, con tus besos, tus caricias, tu sonrisa, tu espera, tu compañía y tu paciencia”.

image Darío Barassi y su hija. Créditos: Instagram / dariobarassi

“Abro la puerta de casa y al grito de Alvinnnn (mi nombre ardilla) venís corriendo y me llenás de besos, baba y amor. Y ahí todo tiene sentido”. Fiel a su estilo descontracturado, el conductor sumó un toque de humor: “Amante del tereré y las uvas, quiero vivir en tu mundo de unicornios y arco iris todos los días un ratito. Gracias por invitarme a jugar siempre. Tu mirada, tu olor, tu pelos en la cara y tus pedos dedicados jaja me vuelven loco”.

image Darío Barassi y su hija. Créditos: Instagram / dariobarassi

En la publicación, Barassi no escatimó en halagos para su hija: “Ladrona profesional de todas las cosas de tu hermana, escaladora hábil, cantante complicada, bailarina pasional, mujer de mirada segura y paso convincente, hoy en tu cumple le digo a todo el mundo que te amo con locura y que sos mi persona favorita. Te podría desear muchas cosas, pero no hace falta porque sos de las que se consigue todo lo que quiere, cuando y como quiere”.

image Darío Barassi y su hija. Créditos: Instagram / dariobarassi

El emotivo mensaje cerró con una declaración que sintetiza su amor incondicional: “Feliz cumple morocha de mi vida. Te amo a niveles inimaginables. Firmado: Alvin, tu ardilla”.