Finaliza Masterchef Celebrity y estos son los cuatro finalistas que se disputarán el trofeo de campeón

Tras la partida de una favorita, el jurado elevó la vara con un plato gourmet que definirá a los dos grandes finalistas este martes.

Ya no falta nada para el último programa de cocina en Telefe. / Instagram @masterchefargentina

MasterChef Celebrity atraviesa sus horas más críticas tras la inesperada salida de Emilia Attias, quien se despidió de las hornallas el pasado domingo. Con el tablero renovado, el reality de Telefe puso en marcha una semifinal de alta tensión donde solo cuatro figuras pelean por el botín de 50 millones de pesos y el codiciado trofeo.

masterchef-argentina-semi (2) El jurado, compuesto por Betular, De Santis y Martitegui, se mostró más contento que nunca. Instagram @masterchefargentina Los nombres que sueñan con la gloria son Ian Lucas, Sofía "La Reini" Gonet, Claudio "El Turco" Husaín y Maxi López, quienes este lunes iniciaron una batalla culinaria que promete dejar a dos en el camino.

Fin de Mastechef: el exigente camino hacia los 50 millones de pesos La competencia, conducida por Wanda Nara, entró en un terreno de máxima sensibilidad. Al abrir la emisión del lunes 16 de marzo, la empresaria no ocultó su emoción por el desenlace inminente del ciclo: "Gracias a todos, bienvenidos a la semifinal de MasterChef Celebrity. Hoy se vivirá una noche tremenda de mucha emoción, nervios y, por qué no, lágrimas al final, seguramente".

masterchef-argentina-semi (4) Ian Lucas y "La Reini" Gonet, los jóvenes que buscan dar la sorpresa en la gran final. Instagram @masterchefargentina Para alcanzar la última instancia, los semifinalistas deben enfrentar un reto técnico de nivel profesional: elaborar un rack de cordero con costra de hierbas y almendras, acompañado por un puré de edamame y una reducción de aceto balsámico. Todo esto, bajo la presión de un reloj que solo les otorga 60 minutos de margen.

masterchef-argentina-semi (5) El rack de cordero con croute de almendras: el plato que definirá el futuro de los participantes. Instagram @masterchefargentina El clima de despedida ya se siente en el estudio, pero la ambición por el premio mayor mantiene el fuego encendido. Maxi López y el "Turco" Husaín aportan la disciplina deportiva, mientras que La Reini y Ian Lucas buscan dar el batacazo con su creatividad. Wanda, con la mirada puesta en el jurado, adelantó: "Cuando este programa termine, conoceremos a los dos grandes finalistas de esta temporada increíble".