"¿Querés que te prenda fuego?": salió a la luz un escalofriante audio de Daniel "la Tota" Santillán antes de morir

Mientras continúa la investigación por la muerte de Daniel "la Tota" Santillán , en las últimas horas se conoció un material que podría aportar nuevos elementos a la causa: un audio previo a su fallecimiento en el que el conductor mantiene una conversación con una persona que lo amenaza.

El encargado de difundirlo fue Juan Etchegoyen , quien lo presentó en Mitre Live. "Ustedes saben que la semana pasada yo les conté en este programa que el número de celular que usaba la Tota Santillán ahora lo tenía en su poder un preso. Bueno tengo novedades", introdujo el periodista antes de compartir el audio .

Luego, el conductor sumó detalles sobre el contexto en el que fue grabado: "Hoy en este programa vas a escuchar un audio donde aparece 'la Tota' Santillán hablando con una persona que lo amenaza. Este audio fue meses antes de que 'la Tota' fallezca. Imagínense que si él grabó esto es porque creía que le podía pasar algo y también debe haber sido amenazado varias veces".

Se Conoció Un Audio Con Amenazas A Daniel La Tota Santillán Meses Antes De Su Muerte

"A mí lo que me llama la atención, quizás es coincidencia, que la persona que habla con 'la Tota' le dice 'te voy a prender fuego' y tiempo después 'la Tota' apareció prendido fuego", dijo el comunicador antes de reproducir el material.

En el audio se escucha a la otra persona exigirle las llaves de un departamento y lanzar amenazas directas, incluso con la frase "¿vos queres que yo te prenda fuego?", mientras el conductor intenta responder mencionando a terceros en medio de la tensión de la conversación.

Daniel "La Tota" Santillán falleció el 22 de septiembre de 2024.

Esta fue la charla entre Daniel "la Tota" Santillán y otro hombre

Hombre: - Necesito las llaves del departamento que me estás usurpando...¿vos queres que yo te prenda fuego?

Tota: - No pero vos hablaste con Sol o hablaste con...

Hombre: - ¿Vos querés que yo te prenda fuego, Dani? ¿Querés que te prenda fuego?

Por último, Juan Etchegoyen apuntó contra la falta de avances en la causa: "Sé que la Justicia está investigando la muerte de Daniel de manera lenta porque ya pasaron casi dos años y novedades no hay. Quizás con esto que voy a poner al aire se despabilen un poco".