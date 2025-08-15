Misterio por el celular de la Tota Santillán: las claves del caso que la Justicia vuelve a investigar

La Tota Santillán murió en septiembre de 2024, pero sus hijos continúan investigando las causas. Qué dijo el abogado.

A casi un año de su trágica muerte, el caso de Daniel La Tota Santillán vuelve a estar en el centro de la escena. La Justicia ha decidido reabrir la investigación para esclarecer las circunstancias del deceso del recordado conductor de Pasión de sábado, quien fue encontrado sin vida en su casa, que estaba incendiada. Las dudas sobre si se trató de un suicidio o un crimen encubierto han llevado a sus hijos a luchar por la verdad.

"La Tota" Santillán fue encontrado muerto hace pocos días en su casa. Foto: Captura de pantalla Youtube Telefe. "La Tota" Santillán fue encontrado muerto hace pocos días en su casa. Foto: Captura de pantalla Youtube Telefe. Los hijos de Santillán, que nunca estuvieron del todo conformes con la versión oficial, han impulsado esta reapertura del caso. Para ellos, no están claras las causas de la muerte de su padre, y sospechan que el trágico evento podría haber sido un crimen disimulado como suicidio. Su abogado, Juan Pablo Merlo, confirmó que "ya se reabrió el caso para saber realmente qué pasó, si fue un asesinato o si fue un suicidio. Queremos tener una sola versión".

Se reabrió la causa por la muerte de la Tota Santillán. La nueva investigación fue posible gracias a dos indicios clave que alertaron a la familia, uno de ellos es la misteriosa manipulación del teléfono celular de Santillán después de su muerte. Según los hijos del conductor, el aparato, que en un principio estaba desaparecido, habría sido manipulado una vez que la Fiscalía lo incautó. Los familiares notaron que el número de contacto de su padre salió de todos los grupos de WhatsApp varios meses después del deceso.

Daniel la Tota Santillán fue encontrado muerto en su casa. Daniel la Tota Santillán fue encontrado muerto en su casa. "Estamos a la espera de que lo devuelvan, porque Fiscalía dice que no pudo extraer información siendo que ni siquiera es un iPhone. Es un celular común", explicó el abogado, subrayando las sospechas de la familia sobre el manejo de las pruebas. Este detalle, que parece menor, es uno de los puntos centrales de la nueva investigación, ya que podría contener información relevante que hasta ahora se ha pasado por alto.