Florencia Peña fue duramente insultada luego del partido de River y este fue el motivo: "Machitos"

El clima en River quedó caldeado tras el encuentro frente a Belgrano de Córdoba, y las fuertes repercusiones no tardaron en trasladarse al plano virtual. En medio del debate, Florencia Peña decidió dar su opinión en X para bancar al plantel y lanzar una dura crítica hacia la actitud de un sector de los simpatizantes.

En su primera intervención, la conductora dejó en claro su apoyo a los jugadores, asegurando que solo tiene palabras de agradecimiento por la entrega en el campo de juego. Según su visión, el partido estaba dominado por River hasta que un penal golpeó anímicamente al equipo, una situación que consideró natural dentro del fútbol.

Sin embargo, el eje de su descargo apuntó directamente contra la actitud del público. Peña se preguntó si realmente esta versión de la hinchada merecía festejar un campeonato, definiéndola como "mezquina" por silbar a los ídolos y exigir renuncias masivas . La actriz lamentó el nivel de odio que se extrapoló a las redes sociales y recordó que la impaciencia ya se cobró a varios técnicos.

En su análisis, remarcó que Eduardo "Chacho" Coudet llegó al banco sin pretemporada y que incluso a Marcelo Gallardo las cosas no le salían en los buenos partidos. A modo de cierre de su primer mensaje, pidió "parar la pelota y respirar", advirtiendo que la humillación constante no genera mejores resultados en una Argentina que, según sus palabras, ya estimula el odio en cada esquina.

Fuertes comentarios y una infaltable respuesta

florencia peña 2 Florencia Peña en redes, segunda parte. X @Flor_de_P

Como era de esperarse, su lectura de la realidad riverplatense no pasó desapercibida y su perfil se llenó rápidamente de agravios. Gran parte de los comentarios que recibió estuvieron cargados de violencia y repudiables connotaciones sexuales, un límite que la actriz no estuvo dispuesta a tolerar.

Lejos de achicarse o dar un paso al costado, Florencia redobló la apuesta y apuntó directamente contra los usuarios que la agredieron. "Debatan con altura machitos", disparó sin filtros en un segundo tuit. En su fuerte réplica, les exigió a sus detractores que primero leyeran su planteo original y los desafió a intentar armar una oración que no contuviera términos denigrantes como "pij* o peter*".

Firme en su postura, defendió su derecho a opinar libremente y recordó su histórica presencia en las tribunas del Monumental. Para finalizar, reiteró su preocupación por el violento cambio de actitud de algunos hinchas, subrayando lo efímero de los apoyos al recordar que, hace apenas dos partidos atrás, ese mismo sector exigía la salida de un ídolo como Juan Fernando Quintero.