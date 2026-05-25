La decisión de Wanda Nara que podría enfurecer a Mauro Icardi mientras está en Japón con la China Suárez

Wanda Nara sorprendió a todos con un viaje que claramente podría enojar al futbolista estrella del Galatasaray y en esta nota te contamos los detalles.

Wanda Nara volvió a ser protagonista tanto en redes sociales como en los diferentes portales que cubren el mundo de la farándula. En medio de la disputa judicial con Mauro Icardi, la conductora de Telefe armó las valijas y viajó a Rosario.

El destino, al igual que veces anteriores, fue la casa del padre de Mauro Icardi, quien realizó un locro y también empanadas para vender y también para que su familia disfrute. La empresaria llevó a sus hijas para que puedan visitar a su abuelo y se revelaron datos sobre la reunión.

"Wanda Nara con la familia Icardi en Rosario: 25 de mayo con locro, empanadas y baile. La conductora de Telefe visitó al abuelo paterno de sus hijas Francesca e Isabella", contó la periodista Naiara Vecchio sobre esta sorpresiva visita.

Wanda Nara visitó a la familia de Mauro Icardi junto a sus hijas Captura de pantalla 2026-05-25 190918 Wanda Nara junto a sus hijas en Rosario visitando a la familia de Mauro Icardi. Foto: X / @NaiVecchio.

Además, comentó que compartió el día junto a "los hermanos de Mauro: Aldana y Juan Jesús, la abuela Dorita de 92 años, el abuelo paterno Juan Icardi y los primos de las nenas de Wanda".