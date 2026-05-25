El 25 de mayo siempre es sinónimo de familias reunidas, el calor humeante de las cacerolas y el aroma inconfundible de las carnes y legumbres en cocción. Sin embargo, este lunes patrio trajo una postal que sorprendió: Wanda Nara se convirtió en la gran protagonista de la jornada, de la mano de su exsuegro, Juan Icardi.

Lejos de cualquier distancia familiar o conflicto mediático, la empresaria demostró mantener un excelente vínculo con el abuelo de sus hijas, apoyándolo activamente en un nuevo proyecto gastronómico bien argento.

La historia comenzó a gestarse hace quince días, cuando Juan Icardi anunció que vendería su propio locro para celebrar la fecha festiva. Rápidamente, la publicación comenzó a recibir banca de sus seguidores, pero fue la intervención de Wanda la que hizo que la noticia se hiciera viral por todas las redes sociales.

Gracias a la enorme difusión que le dio la mediática, el emprendimiento patrio fue un rotundo éxito comercial. Para quienes quisieron sumarse a la propuesta, el menú tenía un valor de $ 12.000 la porción de locro y $18.000 la docena de empanadas . Con estos precios, Juan Icardi tomó pedidos a un ritmo frenético y logró superar la espectacular marca de 150 porciones de locro vendidas , muchas de las cuales salieron acompañadas por esas infaltables empanadas caseras.

Un lunes familiar

Embed - Con ayuda de Wanda Nara, cuántas porciones de locro vendió Juan Icardi para este 25 de mayo: la gran cifra

Mientras el éxito en la cocina era innegable, el verdadero foco del feriado estuvo puesto en los afectos. A través de sus redes, el flamante cocinero compartió que disfrutó de la mejor compañía posible para celebrar la Revolución de Mayo: sus nietas, Francesca e Isabella.

juan icardi y sus nietas La foto del día. IG @juanicardi

Por segundo año consecutivo, la actual conductora de MasterChef Celebrity eligió vivir esta fecha patria junto al abuelo de las nenas. Como era de esperarse, los videos e imágenes del cálido encuentro familiar no faltaron en sus perfiles, coronando un lunes marcado por la buena comida y la unión familiar.