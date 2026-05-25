Con ayuda de Wanda Nara, cuántas porciones de locro vendió Juan Icardi para este 25 de mayo: la gran cifra
El padre de Mauro Icardi anunció con dos semanas de anticipación su típico locro. Con la ayuda de Wanda Nara para su viralización, el hombre tuvo una exitosa venta.
El 25 de mayo siempre es sinónimo de familias reunidas, el calor humeante de las cacerolas y el aroma inconfundible de las carnes y legumbres en cocción. Sin embargo, este lunes patrio trajo una postal que sorprendió: Wanda Nara se convirtió en la gran protagonista de la jornada, de la mano de su exsuegro, Juan Icardi.
Lejos de cualquier distancia familiar o conflicto mediático, la empresaria demostró mantener un excelente vínculo con el abuelo de sus hijas, apoyándolo activamente en un nuevo proyecto gastronómico bien argento.
Cuántas porciones vendió Icardi
La historia comenzó a gestarse hace quince días, cuando Juan Icardi anunció que vendería su propio locro para celebrar la fecha festiva. Rápidamente, la publicación comenzó a recibir banca de sus seguidores, pero fue la intervención de Wanda la que hizo que la noticia se hiciera viral por todas las redes sociales.
Gracias a la enorme difusión que le dio la mediática, el emprendimiento patrio fue un rotundo éxito comercial. Para quienes quisieron sumarse a la propuesta, el menú tenía un valor de $12.000 la porción de locro y $18.000 la docena de empanadas. Con estos precios, Juan Icardi tomó pedidos a un ritmo frenético y logró superar la espectacular marca de 150 porciones de locro vendidas, muchas de las cuales salieron acompañadas por esas infaltables empanadas caseras.
Un lunes familiar
Mientras el éxito en la cocina era innegable, el verdadero foco del feriado estuvo puesto en los afectos. A través de sus redes, el flamante cocinero compartió que disfrutó de la mejor compañía posible para celebrar la Revolución de Mayo: sus nietas, Francesca e Isabella.
Por segundo año consecutivo, la actual conductora de MasterChef Celebrity eligió vivir esta fecha patria junto al abuelo de las nenas. Como era de esperarse, los videos e imágenes del cálido encuentro familiar no faltaron en sus perfiles, coronando un lunes marcado por la buena comida y la unión familiar.