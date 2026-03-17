Gonzalo Valenzuela irreconocible por un drástico cambio en su vida ¿qué le pasó?

El actor chileno abandonó su perfil habitual y despertó rumores sobre un ambicioso proyecto en el mundo de las series.

Los rumores indican que el cambio de color se debe a un personaje para una nueva serie. / Instagram @valenzuelagonzalooficial

Tras su mediática ruptura con Kika Silva, Gonzalo Valenzuela no deja de ser el centro de todas las miradas, aunque esta vez el motivo no es sentimental. El Manguera sorprendió a sus millones de seguidores con una renovación estética que revolucionó Instagram: abandonó su clásico castaño para pasarse al bando de los platinados.

gnzalo-valenzuela El actor chileno se mostró muy feliz con su nueva imagen tras separarse de Kika Silva. Instagram @valenzuelagonzalooficial La polifacética actualidad de Gonzalo Valenzuela Mientras el debate por su cabellera rubia sigue encendido, el galán chileno demuestra que su talento no tiene límites. Actualmente, Valenzuela la está rompiendo en el certamen Fiebre de Baile, emitido por la pantalla de Chilevisión, donde dejó a todos con la boca abierta al desplegar una coreografía al ritmo de un hit de Bad Bunny.

gonzalo-valenzuela Los rumores indican que el cambio de color se debe a un personaje para una nueva serie. Instagram @valenzuelagonzalooficial Respecto a la incógnita de su estilo platinado, muchos usuarios de la red social de la camarita sostienen que la transformación responde a exigencias de guion. “Es por una serie que está grabando”, señalaron diversos seguidores que siguen de cerca los pasos del artista en Santiago. Aunque él se muestra más que satisfecho con el resultado, el hermetismo sobre su próximo personaje solo alimenta la expectativa de sus fans, quienes esperan verlo pronto en acción con este renovado desplante visual.