Tras especulaciones, filtraron la final de MasterChef Celebrity y las redes explotaron: "Un hombre y..."

Luego de rumores, con un Maxi López en el centro de las conjeturas, finalmente se dieron a conocer los ganadores del certamen de cocina.

El popular certamen de cocina de Telefe se vio envuelto en un fuerte revuelo mediático luego de que se filtrara, antes de tiempo, quiénes serán los competidores que se disputarán el gran premio. Todo comenzó tras un "descuido" en el programa de espectáculos Intrusos, donde la panelista Paula Varela habría revelado la información, desatando la furia.

Los dos nombres que llegaron a la última instancia Según la información debatida en los medios y ratificada por capturas filtradas en redes sociales, los finalistas de esta edición de MasterChef Celebrity, son Sofía Gonet, alias "La Reini" y el influencer Ian Lucas. De esta manera, el ex futbolista Maxi López habría quedado a un paso de la gloria, alcanzando únicamente la etapa de semifinales.

Dos finales Embed - Filtraron la final de MasterChef Celebrity y las redes explotaron: "Un hombre y..." Como ya es costumbre en este tipo de realities para evitar que se filtre el verdadero ganador, la producción tomó la decisión de grabar dos escenarios posibles el pasado sábado. En uno, Ian Lucas se consagra campeón, y en el otro, el título se lo lleva "La Reini".

Esta mecánica trajo al recuerdo finales de temporadas anteriores, como la de Mica Viciconte y Tomás Fonzi, donde los participantes deben "actuar" y festejar un triunfo que no saben si será el definitivo hasta el día de la emisión. Tal como destacaron las angelitas en LAM al debatir la noticia: "Da un poco de vergüenza festejar demasiado si después vas a perder".

¿Quién decide realmente al ganador? portada masterchef (1) Una tercera temporada que llega a su fin. Archivo MDZ La filtración también encendió el debate sobre quién tiene la última palabra. Mientras algunos defienden que la decisión recae estrictamente en el paladar de los tres chefs que conforman el jurado, las especulaciones sobre la influencia de la producción no tardaron en aparecer.