Wanda Nara compartió un picante consejo en MasterChef Celebrity y dejó mudos a los participantes

La conductora de Telefe se volvió viral luego de una frase que provocó la sorpresa de todos en el estudio del reality culinario.

Wanda Nara es sin dudas la figura principal de MasterChef Celebrity y a lo largo del programa estuvo en el foco de la polémica. En las últimas horas volvió a ser noticia, pero esta vez por un picante consejo que sorprendió a los participantes.

En el desafío del martes, los concursantes tuvieron que preparar un embutido y, en el momento en que Susana Roccasalvo fue al frente a defender los chorizos a la pomarola, Wanda sorprendió con una frase que dejó mudos a todos.

Es que la periodista con su plato rememoró su época de juventud comparando cómo cambiaron las salidas nocturnas con el paso de los años. Según relató, en su época una cita común era ir a comer a la Costanera para luego terminar la noche bailando: "Hoy un señor me dice ‘vení a casa a comer’, no solamente le digo que no, sino que lo bloqueo".

El consejo de Wanda Nara que sorprendió a todos en MasterChef Celebrity

Entre risas, Wanda le consultó si aceptaría ir a la casa con el influencer Ian Lucas, otro de los participantes del certamen. La periodista aclaró con humor que allí la excepción es válida porque ella cumple el rol de "tía".