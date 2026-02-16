Presenta:

Wanda Nara

Wanda Nara apareció en la "Casita" de Bad Bunny y estalló el estadio de River: el video

Wanda Nara compartió junto a artistas argentinos de primer nivel y por supuesto que el momento se viralizó.

Wanda junto a los artistas que estuvieron en la Casita de Bad Bunny.&nbsp;

Foto: Instagram / @wanda_nara.

Bad Bunny revolucionó a sus fanáticos con sus shows en Argentina y el domingo 15 de febrero se presentó por última vez en lo que fue un estadio de River totalmente colmado por el público. En el espectáculo, Wanda Nara fue una de las figuras que apareció en la famosa "Casita".

Compartió este gran momento junto a Luck Ra y hasta se encontraba Lali Espósito, quien horas antes se había presentado en el Cosquín Rock con un show verdaderamente impresionante. La conductora de Telefe apareció en la pantalla grande y esto hizo que estallara el estadio.

En la parte donde el cantante expresó "Tití me preguntó si tengo muchas novias", inmediatamente la cámara amplió el plano y apareció Wanda Nara vestida con una campera y un sombrero. Esta escena provocó la euforia de los fans y se viralizaron los videos en redes.

Wanda Nara junto a Bad Bunny en el show de River

Wanda Nara apareció en la "Casita" de Bad Bunny y estalló el estadio de River: el video

La empresaria y expareja de Mauro Icardi se mostró muy feliz, tanto en la escena como también en redes, de poder compartir este momento que es único en el espectáculo que brinda Bad Bunny.

Captura de pantalla 2026-02-16 080022
Wanda Nara en el show de Bad Bunny.&nbsp;

En una historia que subió a su Instagram, se la puede ver justamente junto a Luck Ra, Nicki Nicole, Tiago PZK y Lali Espósito. Quien también aparece recortada en la imagen es Yami Safdie, a quien decidió no etiquetar en el posteo que subió.

