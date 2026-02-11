Wanda Nara encendió las redes sociales con una fogosa foto en la pileta: "Contenido"

La conductora estrella de Telefe sorprendió a sus seguidores con una foto picante mientras descansaba en su casa.

Wanda Nara se encuentra en plena disputa judicial con Mauro Icardi, pero también aprovecha para promocionar todos sus trabajos en las redes sociales. La conductora de Telefe sorprendió una vez más a sus seguidores con una picante foto.

Hace tiempo que la mediática y empresaria se abrió un perfil en la plataforma OnlyFans, donde comparte contenido para adultos. Desde ese momento sube historias subidas de tono para hacer promoción de la página.

Esta no es la única manera, ya que además tiene un canal de difusión donde comparte las mismas imágenes con frases fogosas para atraer a todos los seguidores. En las últimas horas, Wanda publicó una foto al borde de la pileta.

Wanda Nara compartió una foto subida de tono al borde de la pileta Captura de pantalla 2026-02-11 095051 Wanda Nara sigue disfrutando del verano. Instagram @wanda_nara En la foto se la puede ver con una remera y en ropa interior mientras disfruta de su casa y del sol. Esta historia fue acompañada por un link y una contundente frase: "Hay contenido nuevo".