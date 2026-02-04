Wanda Nara reveló la fortuna que paga por la costosa escuela de sus hijas: la cuantiosa cifra en dólares
Ni compartida ni equitativa. Wanda Nara aseguró que el futbolista no paga el colegio de Francesca e Isabella y detalló la interna por el porcentaje de sus ingresos que está en juego en la Justicia.
La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin, y lejos de calmarse las aguas, un nuevo capítulo financiero ha encendido la polémica. En medio del conflicto mediático y judicial, la empresaria ha revelado un dato que dejó a todos atónitos: el costo de la educación de sus hijas y quién se hace cargo realmente de pagarlo.
Una educación de lujo a cargo de mamá
La revelación surgió durante una comunicación que Wanda mantuvo con Marina Calabró, quien se encuentra reemplazando a Mariana Fabbiani en la conducción de El Diario de Mariana (DDM). Allí, la mediática desmintió uno de los grandes mitos sobre la división de gastos con el futbolista del Galatasaray.
Contrario a la creencia popular de que los gastos escolares eran una responsabilidad compartida o cubierta por el padre, Wanda fue contundente: "Él no paga el colegio. Y me dice que gasta en colegio, por año, 120 mil dólares".
Esta cifra, que asciende a una suma millonaria en moneda local, confirma el altísimo nivel de vida y la exclusividad de la educación que reciben Francesca e Isabella, pero también subraya el reclamo de Wanda: ella es quien está desembolsando ese dinero.
La batalla por los porcentajes
El conflicto no termina en la matrícula escolar. Otro de los puntos más calientes que salió a la luz es la disputa por la cuota alimentaria. Según la información trascendida, la situación judicial respecto a los ingresos de Icardi es tensa.
Originalmente, se habría establecido que el futbolista debía aportar el 5% de sus ingresos en concepto de alimentos. Sin embargo, la empresaria dejó saber que Icardi habría solicitado una reducción de ese porcentaje, intentando bajarlo al 3%.
A pesar de estos ajustes y regateos judiciales, Wanda Nara dejó en claro su postura: ella sigue asumiendo la responsabilidad total de la educación de sus hijas y gran parte de la logística diaria, mientras la batalla legal por definir las obligaciones de Icardi continúa escalando en los tribunales y en los medios.