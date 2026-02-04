Wanda Nara reveló la fortuna que paga por la costosa escuela de sus hijas: la cuantiosa cifra en dólares

Ni compartida ni equitativa. Wanda Nara aseguró que el futbolista no paga el colegio de Francesca e Isabella y detalló la interna por el porcentaje de sus ingresos que está en juego en la Justicia.

La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin, y lejos de calmarse las aguas, un nuevo capítulo financiero ha encendido la polémica. En medio del conflicto mediático y judicial, la empresaria ha revelado un dato que dejó a todos atónitos: el costo de la educación de sus hijas y quién se hace cargo realmente de pagarlo.

Una educación de lujo a cargo de mamá Embed - Wanda Nara reveló la fortuna que paga por la escuela de sus hijas: la cuantiosa cifra en dólares La revelación surgió durante una comunicación que Wanda mantuvo con Marina Calabró, quien se encuentra reemplazando a Mariana Fabbiani en la conducción de El Diario de Mariana (DDM). Allí, la mediática desmintió uno de los grandes mitos sobre la división de gastos con el futbolista del Galatasaray.

Contrario a la creencia popular de que los gastos escolares eran una responsabilidad compartida o cubierta por el padre, Wanda fue contundente: "Él no paga el colegio. Y me dice que gasta en colegio, por año, 120 mil dólares".

Esta cifra, que asciende a una suma millonaria en moneda local, confirma el altísimo nivel de vida y la exclusividad de la educación que reciben Francesca e Isabella, pero también subraya el reclamo de Wanda: ella es quien está desembolsando ese dinero.

La batalla por los porcentajes Wanda Nara y Mauro Icardi.jpg Diez años de matrimonio, casi dos años de peleas. Créditos: Archivo MDZ Archivo MDZ El conflicto no termina en la matrícula escolar. Otro de los puntos más calientes que salió a la luz es la disputa por la cuota alimentaria. Según la información trascendida, la situación judicial respecto a los ingresos de Icardi es tensa.