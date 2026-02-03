Wanda Nara y la China Suárez se disputaron el rating y hubo una clara ganadora: una cifra que duplicó

La estrategia del canal funcionó a la perfección. La conductora de MasterChef adelantó su horario para competir mano a mano con el estreno de la ficción de El Trece.

Este lunes 2 de febrero se vivió un "Súper Lunes" en la televisión abierta, pero no por la paridad, sino por la contundencia del resultado. La batalla mediática entre Wanda Nara y la China Suárez se trasladó del ámbito personal al prime time, enfrentando el tanque de MasterChef Celebrity contra el gran estreno de La hija del fuego: la venganza de la bastarda.

Telefe no quiso dejar nada al azar y modificó su grilla, adelantando el inicio del reality culinario a las 21:30 para blindar la audiencia y "marcarle la cancha" a la ficción de Polka desde el primer minuto. El resultado fue un golpe duro para las aspiraciones de El Trece.

Un debut cuesta arriba para la China hija-del-fuego La película de la China Suárez. Archivo MDZ La expectativa por ver a Eugenia Suárez en un rol dramático de época no se tradujo en encendido. Según los datos reportados por la cuenta @PtcRecargado, la serie tuvo un arranque frío: comenzó con 3 puntos de rating a las 21:36.

Con el correr de los minutos, la ficción logró repuntar levemente, escalando a 3.7 y tocando un techo de 4 puntos. Sin embargo, el promedio general rondó los 3.5 puntos, una cifra preocupante para una apuesta central del canal en el horario más competitivo.

Wanda Nara, ganadora del round Wanda Nara (3) Wanda venció con amplitud a la actriz. Foto: gentileza / Prensa Telefe. Del otro lado de la vereda, Wanda Nara demostró que sigue siendo la dueña del rating. MasterChef Celebrity comenzó con un piso fortísimo de 11 puntos a las 21:30, triplicando en ese momento a su competencia directa.