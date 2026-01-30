Wanda Nara enfurecida por el supuesto video de sus hijos en moto de agua: la intervención de Prefectura

Una filmación viral en el Delta desató la alerta de las autoridades nacionales. Mientras se analizan las pruebas, la conductora de Telefe rompió el silencio con un fuerte descargo.

La tranquilidad del río Luján se vio alterada tras la difusión de imágenes que muestran a menores de edad maniobrando vehículos náuticos, situación que puso a Wanda Nara en el centro de las sospechas. El material audiovisual, que rápidamente se volvió viral, motivó que la Prefectura Naval Argentina tomara cartas en el asunto para identificar a los responsables y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes.

La investigación de prefectura sobre el video de los hijos de Wanda Nara Wanda Nara desmiente video de sus hijos en moto de agua: la intervención de Prefectura Wanda Nara desmiente video de sus hijos en moto de agua: la intervención de Prefectura. Video: A la tarde (América TV) Ante la gravedad de los hechos captados en cámara, el organismo de seguridad náutica solicitó formalmente el material sin ediciones para determinar las identidades y la edad de quienes conducían. El periodista Santiago Sposato reveló que la institución busca confirmar si los jóvenes poseen la habilitación necesaria, la cual solo se otorga a partir de los 16 años con autorización parental.

En el programa A la Tarde, el cronista precisó la postura oficial de la fuerza de seguridad: "Estuve hablando con Prefectura Naval Argentina y nos pidieron si les podíamos facilitar las imágenes sin tapar de los menores de edad que estaban en el río Luján. Dijeron que dos de esos tres chicos serían hijos de Wanda Nara. Quieren averiguar si quien manejaba tiene registro".

El contundente descargo de Wanda Nara tras las acusaciones Wanda Nara (1) Wanda hizo un fuerte descargo tras la viralización del video. Foto: Instagram / @wanda_nara. La reacción de la empresaria y conductora no se hizo esperar, utilizando sus plataformas digitales para desvincularse completamente de la situación y criticar la veracidad de la información difundida en los medios. Nara fue categórica al señalar errores en la descripción de los vehículos y la composición del grupo familiar que aparece en las grabaciones en disputa.