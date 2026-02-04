Wanda Nara reveló que padece un duro trastorno de salud y encendió las alarmas

El mundo de la farándula se detuvo ante la reciente y llamativa confesión de Wanda Nara . La conductora de MasterChef Celebrity reveló que convive con un trastorno del sueño denominado parasomnia, el cual la lleva a realizar acciones involuntarias mientras descansa.

Con su habitual soltura, la empresaria compartió detalles de estas conductas automáticas que ocurren en un estado de conciencia reducida, dejando a sus seguidores atónitos ante la posibilidad de que alguien realice actividades cotidianas, como alimentarse, sin tener el más mínimo recuerdo al amanecer.

Wanda Nara reveló detalles de su salud y el trastorno que le impide descansar con normalidad.

Durante una charla distendida, Wanda Nara le puso nombre a su condición: “Como sonámbula, me levanto dormida y como”. Este fenómeno clínico se caracteriza por comportamientos anómalos que irrumpen durante la transición entre el sueño y la vigilia.

Según especialistas, la alimentación automática es una de las variantes más complejas, ya que el sujeto puede ingerir productos sin control ni registro, lo que requiere un seguimiento profesional si los episodios se vuelven recurrentes en la etapa adulta.

La parasomnia provoca que la conductora se levante a comer sin ser consciente de sus actos.

La ciencia clasifica este grupo de trastornos en diversas categorías que van mucho más allá del simple hecho de hablar dormido. Entre las tipologías más comunes se encuentran los terrores nocturnos, el sonambulismo tradicional y los trastornos del comportamiento en el sueño REM, donde pueden aparecer movimientos bruscos.

El sonambulismo y la alimentación automática son los principales síntomas que describió la mediática.

En el caso de Wanda Nara, el foco está puesto en la deambulación y la ingesta, acciones que pueden representar un peligro físico si la persona se desplaza por la casa sin supervisión médica o de su entorno.

Wanda Nara Especialistas advierten que la parasomnia en adultos requiere un seguimiento médico profesional. Foto: Instagram / @wanda_nara

Para llegar a un diagnóstico certero, los especialistas en medicina del sueño suelen recomendar estudios de video para descartar patologías neurológicas más graves. Los síntomas incluyen desde caminatas sin rumbo consciente hasta conversaciones incoherentes bajo las sábanas. Aunque para la mediática hoy sea una anécdota colorida que comparte con humor, los médicos advierten que estas "conductas anormales" pueden perjudicar la salud general si no se tratan a tiempo, afectando la calidad del descanso profundo.