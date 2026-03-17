"Está en carne viva": el escalofriante accidente de Julieta Poggio que casi desmaya a todos

La bailarina e influencer relató en Rumis el minuto a minuto del accidente que la lastimó.

El enganche con una colita de pelo fue el detonante del sangriento episodio doméstico. / Youtube Rumis

Julieta Poggio volvió a ser tendencia, pero esta vez no por un nuevo proyecto o un look de alfombra roja, sino por un impactante accidente doméstico que la dejó muy dolorida. La ex Gran Hermano utilizó el aire de su programa de streaming para mostrar las secuelas de una distracción que terminó de la peor manera.

"Se me salió toda la uña": los detalles de una recuperación que será eterna para Poggio La protagonista de la escena fue la propia Julieta, quien en el ciclo Rumis decidió no guardarse nada. Tras haber anticipado el hecho en sus historias de Instagram, este lunes se animó a pedir un primer plano de su mano para mostrar la gravedad de la lesión.

julieta-poggio (2) La actriz relató en el streaming de "Rumis" cómo se le arrancó la uña de raíz. Instagram @ju.poggio.32 La reacción de sus colegas fue de puro impacto al observar la zona afectada. “Muestro esto y se desmayan”, advirtió la joven antes de revelar la crudeza de su situación actual ante los miles de espectadores que seguían la transmisión en simultáneo.

La explicación técnica de la herida dejó a todos con la piel de gallina. Sin filtros, la modelo describió el estado de su dedo: “Está en carne viva. Se me salió toda la uña”. Según detalló la propia Julieta, la consulta médica no fue del todo alentadora en cuanto a los tiempos estéticos, ya que la regeneración total de la zona llevará mucho más de lo esperado.

uña julieta poggio Julieta Poggio mostró el estado de su mano tras el violento accidente con su manicura. Youtube Rumis “Me dijeron que tarda de cinco a seis meses en crecer completa. Estoy re mal con el tema”, confesó con evidente angustia, sabiendo que las manos son una herramienta clave en su trabajo frente a las cámaras.