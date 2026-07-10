Una famosa mendocina confirmó que espera su segundo hijo con uno de los hombres más ricos de Argentina

Una publicación cargada de emoción terminó con los rumores que venían creciendo desde hacía varios días. Con un video muy especial y un mensaje de profundo agradecimiento, una modelo confirmó que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida.

La protagonista es Elina Costantini, quien anunció que está embarazada de su segundo hijo junto al empresario Eduardo Costantini. La noticia la dio a conocer a través de sus historias de Instagram, donde compartió un video de una ecografía en la que se puede ver al bebé en movimiento mientras la profesional que realiza el estudio explica que el embarazo evoluciona con normalidad.

Este fue el video que publicó Elina Costantini en Instagram para anunciar su segundo embarazo "Dios, sos grande. Gracias, gracias, gracias", escribió la empresaria junto al clip.

Además, un detalle de la publicación volvió a despertar la curiosidad de sus seguidores: utilizó el color azul en el texto que acompañó el video, un gesto que muchos interpretaron como una pista sobre el sexo del bebé, aunque ella no hizo ninguna confirmación al respecto.