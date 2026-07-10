Qué hacer en Mendoza este sábado 11 de julio: los espectáculos para disfrutar de las vacaciones de invierno

Dos semanas de receso invernal y los chicos lo saben. A continuación, las diversas actividades para toda la familia.

Este sábado, la provincia se llena de actividades para aprovechar al máximo el inicio de las vacaciones de invierno. Desde espectáculos, talleres y juegos gratuitos pensados para los más chicos, hasta el esperado regreso de grandes maestros del humor. A continuación, te presentamos la grilla completa con lo más destacado de la jornada para que planifiques tu salida.

Ciudad de los Chicos 2026 Una propuesta integral que arranca este sábado y toma distintos puntos de la Ciudad de Mendoza para ofrecer teatro, cine, literatura, talleres y experiencias inmersivas pensadas para disfrutar en familia. Destacan grandes atracciones como "Universo Monstriña" en el MMAMM, un sector de juegos de rol y estrategia de "Aquí Hay Dragones" en la Ciudad de los Libros, y diversas intervenciones artísticas en la Plaza Independencia, el Teatro Quintanilla y la Nave Cultural.

Hora: A partir de las 10:00.

Ubicación: Diversos espacios de la Ciudad de Mendoza (MMAMM, Nave Cultural, Teatro Quintanilla, Microcine Municipal y Plaza Independencia).

Precios: en su mayoría gratuitos, las entradas pueden consultarse en la grilla oficial. Vacaciones de invierno en Estación Benegas La Estación de los Derechos de la Niñez de Godoy Cruz se consolida como un espacio único donde el arte, la imaginación y el juego se encuentran. Este sábado, el predio ofrecerá actividades lúdicas, espacios de pintura y disfraces para los más pequeños. El plato fuerte del día será la presentación de la obra teatral "Leven Anclas", de la compañía La Casa de Arriba.

Hora: Actividades lúdicas de 16:00 a 18:00. Función de teatro a las 17:15 hs.

Ubicación: Estación Benegas (Av. del Trabajo y San Martín Sur, Godoy Cruz).

Precios: Entrada gratuita.

Entradas: Acceso libre en el predio (por orden de llegada). Vacaciones en la Legislatura Bajo el lema “Este invierno, la magia sucede en la Legis”, la Casa de las Leyes ofrece una excelente propuesta cultural para que las familias compartan una tarde de entretenimiento y aprendizaje en pleno centro mendocino. La jornada sabatina contará con teatro infantil de la mano del Elenco Circular y el clásico ciclo de cine animado.

Hora: 16:00: Teatro con la obra "El caballito de madera que nada y vuela despegó la suela".

16:00: Teatro con la obra "El caballito de madera que nada y vuela despegó la suela". Ubicación: Legislatura de Mendoza.

Legislatura de Mendoza. Precios: Adultos: $10.000. Niños: $5.000.

Adultos: $10.000. Niños: $5.000. Entradas: Entrada Web. Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti Para cerrar la noche sabatina a pura carcajada, dos verdaderas leyendas del humor argentino vuelven a reunirse para celebrar más de 30 años de éxitos. "Toy de gira" es un show ágil y desopilante que combina monólogos, imitaciones, música en vivo y todo el espíritu de la revista, en una oportunidad única para ver a estos maestros del escenario en su mejor faceta.