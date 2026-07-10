Maru Botana sacó los trapos al sol y reveló que Bernardo Solá nunca la ayudó con la familia: "No fue gamba"

En una charla íntima con Juana Repetto, la cocinera detalló las dificultades que enfrentó para criar a su numerosa familia y cómo superó las crisis.

Maru Botana volvió a convertirse en el foco de atención de los medios al compartir detalles inéditos de su vida privada. Durante su participación en el podcast Más Minas que Mamás, conducido por Vicky Gils y Juana Repetto, la famosa cocinera repasó la compleja dinámica familiar que implicó criar a sus ocho hijos junto a su esposo, Bernardo Solá.

Con la espontaneidad que la caracteriza, la pastelera se refirió a las responsabilidades del hogar y reveló que, durante los años de formación de su familia, sintió que cargaba sola con las tareas diarias. "Tuve un marido que nunca me ayudó en nada. Se iba al campo y aparte no fue gamba a la noche, nada", expresó de manera directa.

Maru Botana brindó una entrevista íntima en la que analizó las diferentes etapas de su matrimonio. Archivo MDZ - Instagram Una familia numerosa y un esposo que no ayudaba, la verdad de Maru Botana Al ser consultada sobre si le pesaba esa estructura, Maru Botana admitió que fue un acuerdo implícito desde el comienzo de la relación. "Reee. Lo naturalicé desde el momento cero", reconoció, y recordó la advertencia que Solá le hizo al consolidar el noviazgo: "'Yo voy a viajar al campo toda mi vida. Me voy los martes y vuelvo los viernes'". Ante esa pauta, la reacción inicial de la conductora fue honesta: "Dije: 'Uy, qué garrón este pibe'".

Junto a Bernardo Solá, la reconocida pastelera conformó una de las familias más numerosas del ambiente artístico. Archivo MDZ - Instagram A pesar de las inevitables dificultades de sostener un matrimonio por casi tres décadas, Botana aseguró que los distanciamientos lógicos por los viajes terminaron funcionando a favor del vínculo. "No es fácil, porque las crisis las tenés siempre. Ayudó mucho el campo", reflexionó sobre la estabilidad de la pareja.