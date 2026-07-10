"Sole de los Milagros": el conmovedor pedido de Tití Fernández para su hija en la previa al próximo partido de Argentina

En el día en que su hija cumpliría 39 años, el periodista compartió un sentido posteo y reveló por qué el próximo rival tiene un significado tan profundo.

El comunicador detalló el significado personal que adquirió el próximo compromiso de la Selección Argentina en la llave de cuartos. / Archivo MDZ

En medio de la fuerte expectativa por el desempeño de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Tití Fernández conmovió a sus seguidores con una publicación dedicada a su hija María Soledad, quien falleció en 2014 durante la Copa del Mundo en Brasil. En el día en que la joven cumpliría 39 años, el periodista deportivo entrelazó el recuerdo familiar con el plano futbolístico.

Un recuerdo que se puede volver milagro para la Selección Argentina “Feliz cumple Sole, hoy son 39 bombón y van 12 que no podemos brindar y apagar las velas juntos”, redactó Fernández en su perfil de Instagram. El texto estuvo acompañado por una fotografía de época junto a su esposa Nora y musicalizado con un clásico de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota.

El histórico cruce contra Suiza en el Mundial de Brasil 2014 quedó grabado para siempre en la memoria del cronista. Archivo El próximo partido de cuartos de final ante Suiza despierta una sensibilidad extrema en el periodista. Según explicó en declaraciones radiales, ese mismo rival representa el escenario del último contacto físico que mantuvo con su hija. “El último abrazo y el último beso que le di a Sole fue en San Pablo, después del partido que le ganamos a Suiza en tiempo suplementario con un gol de Di María sobre la hora. Y no la volví a ver nunca más”, evocó.

A partir del comentario de un usuario tras la reciente victoria argentina frente a Egipto, Tití decidió adoptar un nuevo apodo para recordar a la joven y pedir su intervención desde el plano celestial. “Un seguidor te bautizó ‘Sole de los Milagros’ y a partir de ahora así te voy a nombrar”, manifestó.