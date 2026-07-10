Películas imperdibles y accesibles en Mendoza: los estrenos de esta semana en cines alternativos

Si te gusta el cine y disfrutas de ver buenas películas , más allá de los cines comerciales, en Mendoza tenés la posibilidad de acceder a propuestas audiovisuales muy interesantes en otros cines. Algunos de ellos son el cine de la Nave Uncuyo y el cine teatro Imperial del departamento de Maipú.

Acá abajo, tendrás disponibles dos recomendaciones de MDZ Show para que puedas elegir alguna película accesible y seguramente inolvidable para ver en nuestra provincia:

Sinopsis: Al regresar a Francia tras una larga ausencia, el pianista Mathias Vogler retoma el contacto con su mentora, Elena, para preparar un concierto. En un parque, el encuentro con un niño idéntico a él le conducirá a Claude, la mujer a la que una vez amó.

Funciones: viernes 9 a las 20:30 horas, domingo 12 a las 18:45 horas, miércoles 15 a las 20:30 horas.

Entradas: $3.000

Moana Live Action

Sinopsis: sigue a una joven polinesia que responde al llamado del océano. Desafiando las reglas de su pueblo, viaja más allá del arrecife de Motunui junto al semidiós Maui. Juntos emprenden una peligrosa aventura para devolver el corazón de Te Fiti y salvar a su isla de una terrible maldición.

Funciones: viernes 10 a las 18 horas, sábado 11 a las 15 horas, domingo 12 a las 18 horas.

Cine: Teatro Imperial (intersección de Pablo Pescara y Perón de Maipú)

Entradas: $6.000