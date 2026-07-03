Películas imperdibles y accesibles en Mendoza: los estrenos de esta semana en cines alternativos

Si te gusta el cine y disfrutas de ver buenas películas , más allá de los cines comerciales, en Mendoza tenés la posibilidad de acceder a propuestas audiovisuales muy interesantes en otros cines. Algunos de ellos son el cine de la Nave Uncuyo y el cine teatro Imperial del departamento de Maipú.

Acá abajo, tendrás disponibles dos recomendaciones de MDZ Show para que puedas elegir alguna película accesible y seguramente inolvidable para ver en nuestra provincia:

Sinopsis: El talentoso director Cédric Klapisch (Un aire de familia, Piso compartido, Las muñecas rusas, París, Lo mejor de nuestras vidas, Entre viñedos), regresa con una historia que une la era actual con la capital francesa hacia fines del siglo XIX. El punto de partida del relato tiene que ver con el encuentro entre unos parientes, hasta el momento desconocidos, que son convocados ante la herencia de una antigua casona rural en Normandía. Narrada en tono de comedia dramática, la película alterna entre los misterios que guarda la propiedad en cuestión, y las circulares conexiones entre quienes la habitaron y sus herederos. Las locaciones del film incluyen los bellísimos jardines de Claude Monet en Giverny, y varios rincones de París, Normandía y Le Havre.

Funciones: viernes 3 a las 20:30 horas, sábado 4 a las 18 horas, domingo 5 a las 18 horas.

Entradas: $6.500

Minions vs Monstruos

Sinopsis: ambientada en el Hollywood de los años 20, tres Minions abandonan a su tribu para convertirse en cineastas. Al intentar rodar una película de monstruos, invocan criaturas reales que escapan de su control, obligándolos a unirse para salvar al planeta del caos.

Funciones: viernes 03 a las 15:30 horas, sábado 04 a las 15:30 horas, domingo 05 a las 19:00 horas.

Cine: Teatro Imperial (intersección de Pablo Pescara y Perón de Maipú)

Entradas: $6.000