¿Qué ver en el cine? MDZ Show te recomienda dos películas pochocleras que estrenan hoy y no te podés perder

En las grandes salas de cine no importa el cambio de clima y las novedades siguen presentes. Tomá nota de las dos películas que estrenan hoy y te recomendamos desde MDZ.

Se acerca el final del primer trimestre del 2026 y las películas que han llegado a la pantalla grande han dado que hablar. Sin embargo, cada jueves la cartelera se actualiza y en MDZ Show te recomendamos dos de ellas para que corras a comprar tu entrada y disfrutes de un buen rato en la sala de cine.

Estrenos de cine para hoy: las películas que llegan para que disfrutes a pleno Minions vs Monstruos Sinopsis: Tras el éxito mundial en taquilla de la comedia más divertida de 2024, Mi Villano Favorito 4, Illumination expande su universo animado con un nuevo capítulo en la franquicia animada global más grande de la historia: Minions & Monstruos. Esta es la historia desenfrenada, ridícula y totalmente real de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, perdieron todo, desataron monstruos sobre el mundo y luego unieron fuerzas para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon.

Elenco: Ajdin Sefer y Zoey Deutch

Duración: 90 minutos

El afinador Sinopsis: Ainbo es una joven nacida y criada en las profundidades de la selva amazónica que contará con la ayuda de sus divertidos amigos para salvar de una catástrofe ecológica su aldea. ¡Una aventura de proporciones amazónicas para toda la familia!