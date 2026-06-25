¿Qué ver en el cine? MDZ Show te recomienda dos películas pochocleras que estrenan hoy y no te podés perder

En las grandes salas de cine no importa el cambio de clima y las novedades siguen presentes. Tomá nota de las dos películas que estrenan hoy y te recomendamos desde MDZ.

Se acerca el final del primer trimestre del 2026 y las películas que han llegado a la pantalla grande han dado que hablar. Sin embargo, cada jueves la cartelera se actualiza y en MDZ Show te recomendamos dos de ellas para que corras a comprar tu entrada y disfrutes de un buen rato en la sala de cine.

Estrenos de cine para hoy: las películas que llegan para que disfrutes a pleno Leviticus: ritual de sangre Sinopsis: es una película australiana de terror y romance estrenada en 2026, dirigida por Adrian Chiarella. La trama sigue a dos adolescentes que intentan huir de una entidad violenta capaz de adoptar la forma de la persona que más desean: el uno al otro.

Leviticus: ritual de sangre. Elenco: Joe Bird, Stacy Clausen, Jeremy Blewitt

Duración: 88 minutos

Supergirl Sinopsis: Cuando un enemigo inesperado y despiadado golpea demasiado cerca, Kara Zor-El, también conocida como Supergirl, se ve obligada a unir fuerzas con un acompañante improbable en un épico viaje interestelar de venganza y justicia.